違法薬物密輸事件の関係先として警察の捜索を受け、サントリーホールディングス（ＨＤ）会長職を辞任した新浪剛史氏（６６）が３日、辞任後初めて記者会見した。

「プロ経営者」として辣腕（らつわん）をふるってきた新浪氏は、混乱を招いたことを謝罪する一方、違法なサプリメントは所持も使用もしていないと繰り返し訴えた。（井芹大貴、石沢達洋）

新浪氏は３日午後、経済同友会の代表幹事として月に２度実施する定例記者会見に臨んだ。東京都千代田区の会場に紺色のスーツ姿で現れた新浪氏は、冒頭で「私のことでお騒がせし、申し訳ない。深く反省している」と頭を下げた。

ただ、その後は一貫して、違法薬物との関わりを否定する発言を続けた。

本人の説明によると、「健康上のアドバイスを受けている人物」とする米国の知人から、大麻草由来の「ＣＢＤ（カンナビジオール）」のサプリを薦められた。時差ぼけに悩んでいたという。

ＣＢＤは日本では規制対象でなく、新浪氏は今年４月に米国に出張した際、サプリを購入し、自身で持ち帰ろうとした。日本でも同種の製品は流通しているが、「米国のほうが圧倒的に安い」と考えたという。しかし帰国の途中で立ち寄る予定だった国に持ち込むのは法的に難しいと知人からアドバイスを受け、後日、この知人が日本に持参し、新浪氏宅へ送ることになった。

だが、記者会見では「（サプリは）手元に届かなかった」と主張。差出人が不明の品が届いても開封しないよう家族に求めていたため、「家族が廃棄したと思う」と語った。

新浪氏の説明では、福岡県警の捜査対象となったのは、２回目に発送されたサプリという。知人が福岡県在住の弟を経由して新浪氏の自宅宛てに送ろうとしていたもので、県警はこの弟を大麻草由来の違法成分「テトラヒドロカンナビノール（ＴＨＣ）」を含んだ製品を密輸したとして逮捕。８月２２日、麻薬取締法違反などの疑いで新浪氏の自宅も関係先として捜索した。

新浪氏は２回目に発送されたサプリについて「私は知らされていない。『１回目』と同じ品かもわからない」と語った。入手しようとしたのはあくまでＣＢＤだとし、「法を犯しておらず、潔白だ」と重ねて強調。「捜査には全面的に協力する」とした。

捜査関係者によると、福岡県警などの捜索では違法な製品は見つからなかった。県警は今後、新浪氏の刑事責任を問えるか慎重に捜査を進める方針だ。

「ＴＨＣ」なら量により「麻薬」扱い

「テトラヒドロカンナビノール（ＴＨＣ）」は大麻由来の違法成分で、幻覚や記憶・学習能力の低下といった健康被害を引き起こすとされる。厚生労働省監視指導・麻薬対策課によると、昨年１２月の改正麻薬取締法などの施行で量規制が定められ、残留限度値を超えるＴＨＣを含むサプリなどは「麻薬」として扱われ、輸出入や所持、使用が違法となった。

新浪剛史氏は、合法の「カンナビジオール（ＣＢＤ）」のサプリを購入したと説明している。ＣＢＤも大麻由来の成分だが有害ではないため規制はなく、国内でもストレス解消や睡眠改善などに効果的だとするサプリや化粧品が販売されている。ただ、ＴＨＣが検出されて回収に至った例もあり、ＣＢＤ関連商品の安全性確保は課題となっている。

市場で流通する製品にはパッケージに記載のない成分が含まれていることもあり、厚労省幹部は「特に海外から取り寄せる商品はリスクがあると認識し、よく確認してから購入してほしい」と注意喚起している。