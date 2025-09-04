【USJハロウィーン2025】ハミクマ新ショーに“ハミクマキャンディ”初降臨！ゲスト約1,000名と熱狂パーティ
【女子旅プレス＝2025/09/04】ユニバーサル･スタジオ･ジャパンでは、「ハロウィーン・イベント 2025」を9月4日（木）から順次開始。3日、「ハロウィーン・ホラー・ナイト」（9月5日（金）〜11月3日（月））のプレスプレビューが行われ、ハミクマの新ショー「ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ」が初公開された。
「ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ」は、独特な世界観で人気を博す人気者・ハミクマたちに会える熱狂のパーティ。ハミクマたちと心通わす唯一無二の異空間が、今年は例年以上の派手さにパワーアップして登場する。
この日、グラマシーパークに集まった約1,000名のゲストの前に、ハミクマ、ハミクマソウル、ハミクマパンクの3体がパフォーマーたちと共に姿を見せ、パンクな音楽にのせて“黄泉ライブ”の開幕を宣言。
そして今年のニューカマーであるハミクマキャンディが、カラフルなキャンディカラーの衣装に身を包んだダンサーを率いてパークに初降臨。
ハミクマキャンディは、ハミクマの“欲”が具現化した存在。毒々しく甘いショッキングピンク色の姿から抱くイメージとは裏腹に、なかなか野太いボイスをしているのも印象的だ。愛らしくも不気味なハミクマ4体の姿とパワフルな演奏に、“ハミディーズ”（ ※「ハミクマ」ファンの名称）のボルテージも急上昇。
ハミクマキャンディはそのネーミングにちなみ、語尾がメルト（melt）であったり、ショーの中で“人生舐めるな、舐めていいのは飴だけ”というユニークなメッセージを届けてくれたりと、初登場ながら大いにステージ上で存在感を放っていた。
ヘドバンあり、ギターやドラムの生演奏ありの、激しいナイトショーにパークはロックコンサート会場さながらに。
クライマックスでは、King Gnuが今年のハロウィーンのために書き下ろした新曲『SO BAD』のエネルギッシュなサウンドと、「最悪で最高」というキャッチーなフレーズにのせ、会場全体が大いに盛り上がりをみせていた。（女子旅プレス／modelpress編集部）
日程：2025年9月4日（木）〜順次
日程：2025年9月5日（金）〜11月3日（月）
開催場所：グラマシーパーク
日程：2025年9月5日（金）〜11月3日（月）
開催時間：日によって異なる
