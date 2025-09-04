DJI Mini 4 Pro（DJI RC 2付属）

Amazonにて、DJIのドローン「Mini 4 Pro」がセール価格で販売されている。期間は9月17日23時59分まで。

「Mini 4 Pro」は、軽量（重量249g未満）でポータブルなミニカメラドローン。高品質4K/60fps HDR動画を縦向き撮影することができる。今回のセールでは、DJI RC-N2送信機などを同梱した「DJI Mini 4 Pro（DJI RC-N2付属）」や、DJI RC 2送信機、DJI Mini 4 Pro インテリジェント フライトバッテリー×1などを同梱した「DJI Mini 4 Pro（DJI RC 2付属）」、DJI RC 2送信機、インテリジェント フライトバッテリー Plus×3、充電ハブ、ショルダーバッグを同梱し、長時間飛行や効率的な急速充電を実現した「DJI Mini 4 Pro Fly Moreコンボ Plus（DJI RC 2付属）」などがセールの対象となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

DJI Mini 4 Pro（DJI RC-N2付属）+2年延長CARE保証+45分長時間バッテリーPlus

DJI Mini 4 Pro（DJI RC-N2付属）に2年延長CARE保証と45分長時間バッテリーPlusをセットした商品

DJI ドローン Mini 4 Pro（DJI RC-2付属）+DJI Mini 4 Pro 広角レンズ

DJI Mini 4 Pro（DJI RC-N2付属）にDJI Mini 4 Pro 広角レンズをセットした商品。

DJI Mini 4 Pro Fly Moreコンボ Plus（DJI RC 2付属）