毎日のインナー選びで「楽だけど形が崩れる」「補正力は欲しいけど締め付けがイヤ」と妥協していませんか？そんな悩みを解決するのが、楽天年間ランキングも受賞したラディアンヌの大人気シリーズ「オールインワンブラトップ」。リニューアルして登場したリブフィットタンク＆キャミソールは、快適さと補正力を兼ね備えた“理想の一枚”です。

補正力も快適さも叶えるブラトップ

ラディアンヌの「オールインワンブラトップ リブフィットタンク/キャミソール」は、バストをしっかり寄せ上げるクリップパッド付き。

ホールド感があるのに締め付けすぎず、自然な丸みをキープできます。ラクなのに美しいバストラインを作れるから、休日もオフィスシーンも安心。

ラディアンヌのオールインワンブラトップ♡理想の補正力と快適さを実現

年中使えるさらっとした着心地

従来の補正ブラトップは夏に蒸れやすいという声もありましたが、新作は通気性の良い生地を採用。

汗ばむ季節でもさらっと心地よく、冬にはインナーとしても活躍。シーズンを問わず着回せる万能アイテムとして、ワードローブに欠かせない存在になりそうです。

驚きの価格で手に入る理想の一枚

補正力と快適さを両立させたアイテムというと高価なイメージですが、ラディアンヌの新作は3,490円（税込）という手に取りやすい価格。

さらに現在、公式サイトと楽天市場では【50％オフキャンペーン】も実施中。気になっていた方は試すなら今が絶好のタイミングです。

“これでいい”ではなく“これがいい”を選ぶ

ラクときれいを同時に叶えるラディアンヌの「オールインワンブラトップ リブフィットタンク/キャミソール」。

補正力と着心地を兼ね備えた理想のブラトップは、あなたの毎日を快適に、そして自信に満ちたものへと導きます。今なら公式サイトと楽天市場で【50％オフキャンペーン】も実施中。

新しい自分に出会える一枚を、ぜひこの機会に手に取ってみてくださいね。あなたのクローゼットに、欠かせない存在になるはずです♡