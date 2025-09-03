◆ソフトバンク7―1オリックス（3日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクの大関友久投手（27）が6回1失点と好投した。球団20年ぶりの「10勝カルテット」の中で最多の勝ち星を12勝に伸ばした左腕は「フォームで相手打者と勝負できた」とうなずいた。

「いいものが出せた試合だった」と振り返ったマウンド。最も手応えを感じた1球は2回2死満塁で、廣岡大志にカウント2―2から投じた5球目だった。球速は140キロ台前半。決して厳しいコースではなかったが、廣岡のバットは空を切った。ピンチを脱した空振り三振に思わずほえた。

今季はスポーツ心理学を応用して、投球フォームを作り上げてきた。そこには大関が大切にする三つの「感覚」がある。これまでは言語化するのが難しかったが、新たな取り組みを経て、それぞれの感覚を「溜（た）め」「定め」「引っ張り」という言葉で表現した。

三つの感覚をつなげるために試行錯誤を続けてきた。その完成形に最も近づいたのが、廣岡への最後の1球。自分の中の投球リズムを「緩やか」にしたことで球速以上に球が伸びて、打者が振り遅れたと自己分析する。

「溜め、定め、引っ張りを緩やかにした結果、フォームの連動性が生まれた。それが打ちづらさにつながってくれたんじゃないかな」

防御率1・59もチームメートのリバン・モイネロ、西武の今井達也に次ぐリーグ3位。名実ともに飛躍のシーズンとなっている。「（廣岡への）最後の1球は、ほぼ納得いくものが出せた。次は再現性。何球も出せるようにしたい」。27歳の左腕はどこまでも進化を続ける。（大橋昂平）