高橋克典「今や大物の風格ですな」野呂佳代との“仲良し2ショット”に反響
俳優の高橋克典（60歳）が9月3日、公式ブログを更新。女性でタレントの野呂佳代（41歳）との仲良し2ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
ラジオ番組「GROOVIN’ON THE ROAD」（bayfm78）で共にパーソナリティを務める高橋と野呂。この日、「野呂佳代ちゃんとのラジオ。」と題してブログを更新すると「ぜひ聴いてください！」と呼びかけながら、ラジオブースで真剣にマイクに向かう野呂の姿を公開した。
さらに、高橋は「今や大物の風格ですな」「俺は何にも変わらない」とユーモアを交え、自身にツッコミ。白Tシャツにクリアフレームの眼鏡姿の野呂と、黒Tシャツに黒縁眼鏡、ラフなヘアスタイルの高橋が並んだ“仲良し2ショット”を披露し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「おふたりで仲良くラジオ最高にハッピーエンジョイしてね」「克典さんが最初から大物オーラがおありでしたよ」「毎週楽しく拝聴させていただいてます」「お二人のトーク掛け合い楽しみ」「野呂佳代ちゃん好き」「仲良しコンビ！！な感じが最＆高！！！」「楽しみにしている！！」などの声が寄せられている。
