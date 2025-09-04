チョコプラ、“TT兄弟の等身大フィギュア”と初対面「思ったよりもリアルで笑っちゃう」

お笑いコンビ・チョコレートプラネットが9月3日、東京・池袋の「GIGO」（ギーゴ）総本店で行われた「等身大フィギュアお披露目記者会見」に登壇した。



チョコプラと「GIGO」は、クレーンゲームの限定景品を含む「チョコレートプラネット×GiGO キャンペーン」を9月5日よりスタート（〜10月26日）。それに先駆け、記者会見が行われた。



会見に登壇したチョコレートプラネットの2人は、初対面の等身大フィギュアに「すごい！思ったよりもリアルで笑っちゃう」「目じりのシワとか完全再現されてる！」と、驚きを隠せない様子。



さらに、来場する人たちに向けて、長田は「T（と）にかく、リアルな人形とか、ぬいぐるみなど、いろいろあるので、T（とっ）T（て）ください」とコメント。



松尾は「とにかく、たくさん、やっT（て）、もらっT（て）、T（た）のしんでもらえT（た）ら、うれしい です」と、“TT兄弟”ならではのユーモアを交えてメッセージを伝えた。