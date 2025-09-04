渡辺満里奈、鈴木杏樹＆岸谷香との“食事会”報告「たくさんお話できて楽しかった夜」
タレントの渡辺満里奈（54歳）が9月1日、公式ブログを更新。女優の鈴木杏樹（55歳）やシンガーソングライターの岸谷香（58歳）との食事会を報告した。
この日、「オールナイトニッポンMUSIC10ファミリーと」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「先週末は『オールナイトニッポンMUSIC10』火曜日、第四水曜日のパーソナリティ、鈴木杏樹さんと岸谷香さんと1年ぶり！のご飯」へ行ったことを報告し、弾ける笑顔でWピースをする鈴木や渡辺、優しく微笑む岸谷との3ショットを公開。
番組について「曜日によってまったく違う個性が楽しめるのもMUSIC10の良いところです」とつづった。
続けて「たくさんお話できて楽しかった夜」と振り返り、「美味しいもの食べて、楽しいおしゃべりできると、またがんばろう！と思える」とコメント。最後は「今日から9月。今年もあと4ヶ月！」とつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「楽しい夜となって良かったですね」「これは定例化しそうですねー」などの声が寄せられている。
