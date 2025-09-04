画像は集英社の作品ページ（https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-884669-9）より

【「チェンソーマン」22巻】 9月4日 発売 価格：572円

【拡大画像へ】

集英社は、マンガ「チェンソーマン」の22巻を9月4日に発売する。価格は572円。

本作はTVアニメ化もされた藤本タツキ氏の作品。9月19日より劇場版「チェンソーマン レゼ篇」が公開される予定となっている。

【劇場版「チェンソーマン レゼ篇」本予告】

22巻ではキガちゃんがついにその正体を晒し、“来るべき日”に向けた計画が進行していく。そしてデンジとヨルのもとに偽チェンソーマンが襲来し、究極の選択を突きつけられる。

また表紙には、アサとヨルの姿が描かれている。

【「チェンソーマン」22巻あらすじ】

ついにその正体を晒した、キガちゃん＝“死の悪魔”!! 飢餓の悪魔と偽チェンソーマンを支配下に置き、“来るべき日”に向けた計画が不気味に進行していく……。デンジとヨルは束の間の平穏を享受していたが、2人の前に偽チェンソーマンが襲来!! “正義の味方”チェンソーマンに突きつけられる、究極の選択とは!?



