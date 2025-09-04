「新テニスの王子様」45巻が本日発売！ 表紙は天才異端児アントニオ・ダ・メダノレダブルス1は1勝1敗、運命の第3セットへ
画像は集英社の作品ページ（https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-884620-0）より【「新テニスの王子様」45巻】 9月4日 発売 価格：616円
集英社は、マンガ「新テニスの王子様」の45巻を9月4日に発売する。価格は616円。
本作は許斐剛氏による「テニスの王子様」の続編。「ジャンプSQ.」で連載が行なわれている。
45巻で描かれるのはダブルス1、越知・毛利VSフリオ・バンビエーリ戦。1勝1敗で迎えた運命の第3セット、日本・スペインどちらも一歩も引かない激闘が続く。
また、表紙には天才異端児、スペイン代表主将のアントニオ・ダ・メダノレが登場している。
【「新テニスの王子様」45巻あらすじ】
【新テニスの王子様】最新45巻は9月4日発売🎉- 許斐剛 (@konomi_takeshi) August 10, 2025
表紙は天才異端児スペイン代表主将🇪🇸アントニオ・ダ・メダノレくんです✨
予約受付中🌹 pic.twitter.com/FtGopjEgAP
ダブルス1、越知・毛利VSフリオ・バンビエーリ戦。1勝1敗で迎えた運命の第3セット、日本・スペインどちらも一歩も引かない激闘が続き、勝敗の行方がわからない。そして、ついに勝利をつかんだのは……!?