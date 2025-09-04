画像は集英社の作品ページ（https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-884620-0）より

【「新テニスの王子様」45巻】 9月4日 発売 価格：616円

集英社は、マンガ「新テニスの王子様」の45巻を9月4日に発売する。価格は616円。

本作は許斐剛氏による「テニスの王子様」の続編。「ジャンプSQ.」で連載が行なわれている。

45巻で描かれるのはダブルス1、越知・毛利VSフリオ・バンビエーリ戦。1勝1敗で迎えた運命の第3セット、日本・スペインどちらも一歩も引かない激闘が続く。

また、表紙には天才異端児、スペイン代表主将のアントニオ・ダ・メダノレが登場している。

【「新テニスの王子様」45巻あらすじ】

ダブルス1、越知・毛利VSフリオ・バンビエーリ戦。1勝1敗で迎えた運命の第3セット、日本・スペインどちらも一歩も引かない激闘が続き、勝敗の行方がわからない。そして、ついに勝利をつかんだのは……!?




