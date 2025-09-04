画像は集英社の作品ページ（https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-884654-5）より

【「キルアオ」11巻】 9月4日 発売 価格：572円

集英社は、マンガ「キルアオ」の11巻を9月4日に発売する。価格は572円。

本作は「黒子のバスケ」で知られる藤巻忠俊氏が「週刊少年ジャンプ」で連載している“青春やり直し系”アクションコメディ。2026年にTVアニメ化されることが決定している。

【TVアニメ「キルアオ」ティザーPV】

11巻では桜花との死闘をノレンに目撃され、ついに十三が正体を明かす。

なお続刊の12巻は11月4日、最終13巻は12月4日に発売される予定となっている。

【「キルアオ」11巻あらすじ】

桜花との死闘をノレンに目撃されてしまい、ついに正体を明かしてしまう十三。さらに事態に混乱するノレンに対して、爆弾発言を!? そしてノレンの父の会社へ二人で乗り込み!?



