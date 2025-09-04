「キルアオ」11巻が本日発売！ 2026年にTVアニメ化決定「黒子のバスケ」作者のアクションコメディ
【「キルアオ」11巻】 9月4日 発売 価格：572円
集英社は、マンガ「キルアオ」の11巻を9月4日に発売する。価格は572円。
本作は「黒子のバスケ」で知られる藤巻忠俊氏が「週刊少年ジャンプ」で連載している“青春やり直し系”アクションコメディ。2026年にTVアニメ化されることが決定している。【TVアニメ「キルアオ」ティザーPV】
11巻では桜花との死闘をノレンに目撃され、ついに十三が正体を明かす。
なお続刊の12巻は11月4日、最終13巻は12月4日に発売される予定となっている。
【「キルアオ」11巻あらすじ】
【見本本公開🔫】- キルアオ【公式】@2026年アニメ化決定！ (@KILLBLUE_PR) August 30, 2025
『#キルアオ』第11巻は来週9/4(木)発売！
コミックス見本を公開します📕
収録内容は
💍十三、ノレンの父にご挨拶⁉️
💪生徒会編突入！目指せ生徒会会長‼️ など！
ぜひ予約をお願いします🍜https://t.co/vYx6dCFHzR pic.twitter.com/3oj5zTp1or
桜花との死闘をノレンに目撃されてしまい、ついに正体を明かしてしまう十三。さらに事態に混乱するノレンに対して、爆弾発言を!? そしてノレンの父の会社へ二人で乗り込み!?