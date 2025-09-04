画像は集英社の作品ページ（https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-884726-9）より

【「怪獣8号」16巻】 9月4日 発売 価格：638円

集英社は、マンガ「怪獣8号」の16巻を9月4日に発売する。価格は638円。

本作は松本直也氏が「少年ジャンプ＋」で連載していた怪獣バトルマンガ。7月よりTVアニメ2期が放送されている。

16巻は最終巻となり、カフカが二度と人に戻れない覚悟と幼い頃の想いを秘め、歴史的大災害“明暦の大怪獣”に立ち向かう。

なお9月1日から9月7日にかけて、16巻の発売記念広告が渋谷＆梅田に掲出されている。

【「怪獣8号」16巻あらすじ】

鳴海と保科、二人が全力を振り絞りカフカに繋げた想い。そして二度と人に戻れぬ覚悟と幼い頃の想いを心に秘め、歴史的大災害“明暦の大怪獣”の前に!! カフカは未曾有の災害を防げるか!? ──絶望から希望へと繋ぐ、完結巻!!



