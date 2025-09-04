「株式会社マジルミエ」最終18巻が本日発売！ 魔法少女業界の未来は……TVアニメ第2期は2026年に放送！
画像は集英社の作品ページ（https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-884736-8）より【「株式会社マジルミエ」18巻】 9月4日 発売 価格：770円
集英社は、マンガ「株式会社マジルミエ」の18巻を9月4日に発売する。価格は770円。
本作は「少年ジャンプ＋」で連載されていたお仕事×魔法少女アクション。TVアニメの第2期が2026年に放送されることが決定している。
★☆・‥…━━━━━━━━■
◤『#株式会社マジルミエ』◢
˗ˏˋ💻第2期放送年決定‼🪄ˎˊ˗
□━━━━━━━━━…‥・☆★
TVアニメ『株式会社マジルミエ』第2期の
放送年は2026年に決定🎉
第2期のティザービジュアルを公開🌟https://t.co/lqZKPpQEWO#マジルミエ pic.twitter.com/nGeyfaVfR6- 株式会社マジルミエ【公式】 (@MagilumiereLtd) July 8, 2025
18巻は最終巻となり、魔法少女業界の未来、そしてマジルミエメンバーの歩む道が示される。【「株式会社マジルミエ」18巻あらすじ】
“魔法少女”──それは、誰もが憧れる「職業」である。
かつては鎌倉の下で、自らの夢を叶えようと奔走していた真尾。しかし、真っ直ぐだったはずの想いは過酷な環境下で歪んでしまっていた……。「魔法少女にとって魔法って一体何なのか」真尾からの問いに、カナが返した答えは!? 魔法少女業界の未来、そしてマジルミエメンバーの歩む道とは──。
お仕事×魔法少女アクション、最終巻!!