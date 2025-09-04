画像は集英社の作品ページ（https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-884658-3）より

【「超巡！超条先輩」7巻】 9月4日 発売 価格：572円 【「超巡！超条先輩」8巻】 9月4日 発売 価格：572円

集英社は、マンガ「超巡！超条先輩」の7巻と8巻を9月4日に発売する。価格はいずれも572円。

本作は沼駿氏が「週刊少年ジャンプ」で連載していた作品。2025年28号で完結を迎えた。

7巻では、海外出張から戻ってきた犬養が相棒・恵那院と一本木の熱愛ゴシップを知って暴走する展開に。

また最終巻となる8巻では、超巡が同じ超能力を持った元捜査官の護送という任務を下される。さらに西交番のこれからが気になった超巡たちは、その様子を“未来視”する。

001_m.jpg

画像は集英社の作品ページ（https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-884733-7）より

【「超巡！超条先輩」7巻あらすじ】

海外出張から戻ってきた犬養を待っていたのは相棒・恵那院と一本木の熱愛ゴシップだった!! 相棒を失う古傷に（勝手に）苛まれる激重おじさんは謹慎明け早々に暴走してしまうけど──!? 一方超巡は思想強めのカレー屋の店長になったかと思えば、花園さんの想いが具現化した世界に誘われてしまい、その先でカレーのルウになったり（？）と大忙し!! 予測不能の超能力ポリスコメディ第7巻!!

【「超巡！超条先輩」8巻あらすじ】

超巡に下された署長直々の任務。それは同じ超能力を持った元捜査官の護送だった。超能力を持つ警官が辿る未来を聞いた時、超巡と一本木は──!? さらに西交番のこれからが気になった超巡たちは「未来視」でその様子を視てみることに!! けれど彼らを待ち受けているのはロクな未来じゃないようで──!? 最後まで予測不能の超能力ポリスコメディ最終巻!!



