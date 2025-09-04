　4日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比120円高の4万2130円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万1938.89円に対しては191.11円高。出来高は4182枚となっている。

　TOPIX先物期近は3061ポイントと前日比7.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は12.11ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42130　　　　　+120　　　　4182
日経225mini 　　　　　　 42130　　　　　+115　　　111252
TOPIX先物 　　　　　　　　3061　　　　　+7.5　　　 10215
JPX日経400先物　　　　　 27470　　　　　 +90　　　　 517
グロース指数先物　　　　　 759　　　　　　+1　　　　 252
東証REIT指数先物　　　　　1909　　　　　　+4　　　　　20

株探ニュース