日経225先物：4日0時＝120円高、4万2130円
4日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比120円高の4万2130円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万1938.89円に対しては191.11円高。出来高は4182枚となっている。
TOPIX先物期近は3061ポイントと前日比7.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は12.11ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42130 +120 4182
日経225mini 42130 +115 111252
TOPIX先物 3061 +7.5 10215
JPX日経400先物 27470 +90 517
グロース指数先物 759 +1 252
東証REIT指数先物 1909 +4 20
株探ニュース
TOPIX先物期近は3061ポイントと前日比7.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は12.11ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42130 +120 4182
日経225mini 42130 +115 111252
TOPIX先物 3061 +7.5 10215
JPX日経400先物 27470 +90 517
グロース指数先物 759 +1 252
東証REIT指数先物 1909 +4 20
株探ニュース