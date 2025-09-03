巨人・田中瑛斗投手（２６）が３日のヤクルト戦（京セラ）で７回に２番手で登板し１回無安打無失点の好投を披露。今季３０ホールド目（０勝３敗）をマークした。

リーグ最多４０ホールドを挙げている大勢投手（２６）と３０ホールドの中川皓太投手（３１）続き３人目。シーズンで立て続けに３人が３０ホールド以上を達成したのは球団初だという。

田中瑛は巨人移籍後初のお立ち台に立つと「最高です！」と笑顔を浮かべつつ、「ジャイアンツというチームにいい場面で使ってもらってるんで、その時点で僕はありがたいなと思って投げてます」と心境を語った。

昨オフ、日本ハムから現役ドラフトを経て移籍した右腕。昨季までは合計１０試合に登板し、通算１勝４敗０セーブ０ホールドという成績だった。新天地で得られたチャンスをつかみ才能が一気に牾花瓩靴拭

「ファイターズでもらった恩というのは、ジャイアンツで活躍することが一番かなと思う。ジャイアンツで結果を出していきたいっていう気持ちは今率直にある」

飛躍の一年となった背番号４５。中継ぎの主軸としてこれからもひたすらに腕を振る。