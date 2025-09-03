巨人・田中将大投手（３６）が３日のイースタン・リーグのヤクルト戦（Ｇタウン）に先発し、５回６５球を投げ２安打無失点と好投した。

田中将は初回から先頭・武岡に投じた２球目、１４２キロの直球を左翼へはじき返され二塁打を許すと、３番・山田の二ゴロで二死三塁。それでも４番・沢井を１４６キロの直球と低めのスプリットで三振に仕留めてピンチを切り抜けた。１点の援護を受けた２回は先頭・鈴木叶から三振を奪うなど三者凡退に。以降は５回までテンポよい投球で得点を許さなかった。

田中将は登板後「自分のテーマを持ってマウンドの上でしっかりやることができたと思います。両サイドのストレートの投げ分けであったり、変化球も意図を持って投げ分けがある程度できていたかなと思うので、そういうところで打者のバランスは崩せていたかなと思います」と振り返った。

変化球の手応えについては「春先から夏場までポテンヒットが多かったけど、しっかり凡打になっていた。スプリットの精度というのもあるけど直球が効かせられてると思いますね」と納得の表情。「直球を意識させることで変化球の効果も上がると思うので直球がよかったと思います」と直球との狒蠑荼果瓩鯊腓い房卒兇靴燭茲Δ澄

それでも米通算２００勝の偉業達成を目指して気を緩めない。「今日できたからと言って楽観的になれるわけではない。取り組んでいかなければいけないことを突き詰めてより良い状態でマウンドに上がれるようにというふうに思っています」と気合を入れ直した。