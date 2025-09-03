3日に中国・北京で行われた軍事パレードでは、習近平国家主席、プーチン大統領、金正恩総書記の3人が史上初めて並び立ち、結束をアピールしました。

――軍事パレードを現地で取材した柳沢高志支局長に聞きます。3人がそろい踏みした会場の雰囲気は、どうだったのでしょうか。

パレードの最中、3人の姿を観察していたのですが、最初、金総書記はキョロキョロしたり、少し落ち着かない雰囲気もあったのですが、習主席が声をかけるなど、かなり気を使ったことで、次第にリラックスしてきたような印象でした。

習主席が、こうした特別扱いをするのも、中国にとって今回、金総書記は、どうしても出席してほしいゲストだったからです。

軍事パレードの狙いの一つは、3人の首脳をそろい踏みさせることで、世界に大きなインパクトを与え、中国の影響力を誇示することにありました。

――登場した武器には、どんな特徴があったのでしょうか。

今回、印象的だったのは、陸海空の新型無人機です。

「AJX002」は初めて公開された全長数十メートルの大型無人潜水艇で、核弾頭を搭載できるとの指摘もあり、空母を攻撃することも可能になります。

台湾周辺や東シナ海などに実戦配備されれば、海域のパワーバランスを大きく変えることにもなりかねません。

元中国軍の幹部は、あえてこうした新たな兵器を公開する理由について、「アメリカに軍事力を見せつけるためだ」と語っていました。