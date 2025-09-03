経済同友会の新浪剛史代表幹事は３日の定例記者会見で、サプリメントを巡る警察の捜査について説明し、「法は犯しておらず、潔白である」と主張した。

サントリーホールディングス（ＨＤ）の会長を１日付で辞任した一方で、代表幹事の進退については同友会に判断を委ね、当面は活動を自粛する。政府関連の役職についても、政府に判断を任せる考えを示した。

同友会は３日、岩井睦雄・筆頭副代表幹事（日本たばこ産業会長）を代表幹事の代行とすることを決めた。今後、今回の事案について精査する「会員倫理審査会」を開く方針で、早ければ月内にも新浪氏の処遇を判断する。

新浪氏は記者会見の冒頭、「私の不注意で社会を騒がせたことにおわび申し上げたい」と謝罪。同友会に進退の判断を委ねる考えを示し、「任にあらずということであれば代表幹事を辞任する」と述べた。

警察の捜査を受けるきっかけとなったサプリについては「適法なものと認識していた」と語った。

新浪氏によると、米国で市販されていたサプリを購入し、４月に知人に日本への送付を依頼した。しかし、家族が自宅で廃棄したとみられ、新浪氏には届かなかったとした。

その後、同じ知人が福岡県に住む弟を通じて、再び新浪氏にサプリを送るよう手配したところ、弟が逮捕された。ただ、新浪氏はこのサプリに関しては「所持も使用もしていない。輸入も指示していない。（自身が購入したサプリと）同一であるかわからない」と強調した。

サントリーＨＤの会長を辞任したことについては、「国内で合法性に疑義が持たれるサプリを購入したことは不注意で、役職に堪えないとの認識を示された」と説明した。

捜査関係者によると、福岡県警などが８月２２日、大麻由来の違法成分を含んだサプリを巡る密輸事件の関係先として、麻薬取締法違反などの疑いで東京都港区の新浪氏の自宅マンションを捜索したが、サプリは見つからなかった。