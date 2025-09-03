◆ソフトバンク7―1オリックス（3日、みずほペイペイドーム）

久々の快勝だ。スコアは7―1。セーブ機会も訪れないまま快勝したのは、6―1で勝利した8月15日のロッテ戦以来、19日ぶりだった。

早々に勝負は決した。2回だ。4番中村の二塁打から打線がつながり、6安打を集中させて5得点。3回も中村の三塁打を起点に1点を加点するなど、本塁打なしの9安打で7点を奪った。

「5点も入るなんて久しぶりだね。ホームランも出てないのにね」

試合後、王球団会長が笑顔で振り返った。1イニング5得点は8月13日の西武戦以来、こちらは21日ぶりだった。この日、覇権を争う日本ハムが先に敗れていたこともあり、二重の喜びとなったことだろう。

ただ、心底喜びに浸れる1勝でもなかったようだ。王会長は続けた。「あとは山川だな。彼が本来の姿を取り戻してくれないとね」。4打席で二つの四球を選んだものの、無安打。何より、10試合も本塁打から遠ざかる主砲の状態が気がかりでならないようだった。

思えば「9・3」は、王会長が巨人で現役だった1977（昭和52）年に通算756号本塁打を放ち、当時の「世界記録」を更新した日でもあった。「もう何年前の話だよ。生で見ている人の方が少なくなってきているんだから」。王会長は冗談交じりに振り返ったが、一発の重みを誰よりも知るからこそ、山川への思いがあふれた。期待に応えたいところだ。（石田泰隆）