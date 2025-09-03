人気アニメ「青春ブタ野郎」シリーズと、位置情報ゲーム「駅メモ！」シリーズのコラボキャンペーンが10月3日(金)からスタートします！桜島麻衣をはじめ、古賀朋絵・双葉理央・豊浜のどか・梓川花楓・牧之原翔子といったキャラクターたちが“コラボでんこ”としてガチャに登場。ファンにはたまらない特別なラインナップです。

さらに、同じ属性の駅に4回アクセスしてポイントをためるイベント「でんこたちは旅の思い出を忘れない」も同時開催。集めたポイントでゲーム内アイテムを手に入れるチャンス！

実施期間は10月31日(金)15:00まで。基本プレイ無料で、通勤や旅行のお供にもぴったりな「駅メモ！」で、青春ブタ野郎の世界を一緒に楽しみましょう。

※でんこは「駅メモ！」シリーズに登場するキャラクターの総称です。 ※本イベントは、状況によって中断や変更となる場合があります。

以下、リリースより引用

■「青春ブタ野郎」シリーズについて

原作は累計発行部数300万部を超える、心揺れる少女たちを描いた切なくも瑞々しい思春期ファンタジー作品です。2025年7月からはシリーズ5作目「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」が放送中です。

公式サイト：https://ao-buta.com/

公式X：https://x.com/aobuta_anime

イベントの詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

■「駅メモ！」シリーズについて

「駅メモ！」シリーズは、各アプリストアやWebブラウザ向けに提供されている位置情報連動型ゲームです。（プロジェクト名：駅メモ！プロジェクト）

全国9,000ヶ所以上ある鉄道駅を対象に、おでかけ記録や称号集めなど、いろいろな楽しみ方ができます。

簡単操作で手軽にプレイでき、通勤・通学でのご利用はもちろん、旅行や出張のお供として楽しめます。

▼ステーションメモリーズ！

タイトル：ステーションメモリーズ！（略称：駅メモ！）

ジャンル：位置情報連動型ゲーム

価 格 ：基本無料（アイテム型課金）

公式サイト：https://ekimemo.com/

▼駅メモ！ Our Rails

タイトル：駅メモ！ Our Rails（略称：アワメモ！）

ジャンル：位置情報連動型ゲーム

価 格 ：基本無料（アイテム型課金）

公式サイト：https://our-rails.ekimemo.com

■会社概要

商 号 ：株式会社モバイルファクトリー（東証スタンダード 3912）

所在地 ：東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル 2階

代表者 ：代表取締役 宮嶌 裕二

事業内容：モバイルゲーム事業（位置ゲーム）、コンテンツ事業

URL ：https://www.mobilefactory.jp/

※位置ゲームの「App Store / Google Play」への配信は子会社である株式会社ジーワンダッシュが行っています。