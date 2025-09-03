「青春ブタ野郎」×「駅メモ！」夢のコラボ決定！ 麻衣さんたちが“でんこ”になって10月3日から登場！
人気アニメ「青春ブタ野郎」シリーズと、位置情報ゲーム「駅メモ！」シリーズのコラボキャンペーンが10月3日(金)からスタートします！桜島麻衣をはじめ、古賀朋絵・双葉理央・豊浜のどか・梓川花楓・牧之原翔子といったキャラクターたちが“コラボでんこ”としてガチャに登場。ファンにはたまらない特別なラインナップです。
さらに、同じ属性の駅に4回アクセスしてポイントをためるイベント「でんこたちは旅の思い出を忘れない」も同時開催。集めたポイントでゲーム内アイテムを手に入れるチャンス！
実施期間は10月31日(金)15:00まで。基本プレイ無料で、通勤や旅行のお供にもぴったりな「駅メモ！」で、青春ブタ野郎の世界を一緒に楽しみましょう。
※でんこは「駅メモ！」シリーズに登場するキャラクターの総称です。
※本イベントは、状況によって中断や変更となる場合があります。
■「青春ブタ野郎」シリーズについて
原作は累計発行部数300万部を超える、心揺れる少女たちを描いた切なくも瑞々しい思春期ファンタジー作品です。2025年7月からはシリーズ5作目「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」が放送中です。
公式サイト：https://ao-buta.com/
公式X：https://x.com/aobuta_anime
イベントの詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。
■「駅メモ！」シリーズについて
「駅メモ！」シリーズは、各アプリストアやWebブラウザ向けに提供されている位置情報連動型ゲームです。（プロジェクト名：駅メモ！プロジェクト）
全国9,000ヶ所以上ある鉄道駅を対象に、おでかけ記録や称号集めなど、いろいろな楽しみ方ができます。
簡単操作で手軽にプレイでき、通勤・通学でのご利用はもちろん、旅行や出張のお供として楽しめます。
▼ステーションメモリーズ！
タイトル：ステーションメモリーズ！（略称：駅メモ！）
ジャンル：位置情報連動型ゲーム
価 格 ：基本無料（アイテム型課金）
公式サイト：https://ekimemo.com/
▼駅メモ！ Our Rails
タイトル：駅メモ！ Our Rails（略称：アワメモ！）
ジャンル：位置情報連動型ゲーム
価 格 ：基本無料（アイテム型課金）
公式サイト：https://our-rails.ekimemo.com
■会社概要
商 号 ：株式会社モバイルファクトリー（東証スタンダード 3912）
所在地 ：東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル 2階
代表者 ：代表取締役 宮嶌 裕二
事業内容：モバイルゲーム事業（位置ゲーム）、コンテンツ事業
URL ：https://www.mobilefactory.jp/
※位置ゲームの「App Store / Google Play」への配信は子会社である株式会社ジーワンダッシュが行っています。