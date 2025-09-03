◆ルヴァン杯▽準々決勝第１戦 横浜ＦＭ１―４柏（３日・日産スタジアム）

柏はアウェーで横浜ＦＭと対戦し、４―１で先勝した。第２戦は７日にホームで戦う。前半１８分にＤＦジエゴが先制弾を沈めると、後半８分にＦＷ瀬川祐輔がＰＫを決めて２点リード。さらに、後半２５分とアディショナルタイムにはＦＷ垣田裕暉がそれぞれ決めて突き放した。準優勝した２０２０年以来５年ぶりの４強入りへ大きく前進した。

４発快勝のゴングを鳴らした。前半１８分、ジエゴはペナルティーエリア中央でＤＦ三丸拡の左クロスに反応し左足で合わせると、ボールは相手ＧＫ飯倉大樹の下へ。飯倉が懸命に止めようとするも、ボールは股の間を抜けて、ネットの中に吸い込まれた。８月３１日の福岡戦（２〇１）から中２日だったことで全体的に疲労も見える中、試合の主導権を奪う一発を決め「練習でもよくやっている形。左サイドの連携もよくできているので、ミツ（三丸拡）からのマイナスボールがゴールに決まった」とうなずいた。

昨季はリーグ戦３６試合に先発で出場したが、今季は４試合のみ。外国籍の選手もジエゴ以外１人もいない。しかし、その中でも２ゴール２アシストと出場した際は結果を出しており、ピッチ外でも献身的な姿勢を見せている。出場機会が限られる現状に「もちろん練習はベンチにいるための練習ではない」としつつ「チームは１１人しか出られない。チャンスを与えられたときは極力チームに貢献できるように常に考えている」と言葉に力を込めた。