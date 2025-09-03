バルサDFクンデがレアルFWムバッペを称賛…バロンドール候補2人にも言及「前にも答えたが、もう一度言う」
バルセロナのフランス代表DFジュール・クンデがレアル・マドリーの同代表FWキリアン・ムバッペを称えた。スペイン『アス』が伝えている。
フランス代表の合宿地クレールフォンテーヌで取材に応じたクンデは、同胞のムバッペについて「キャプテンシーをとても自然に発揮している」と指摘し、その振る舞いで「尊敬を集めている」と明かした。
「ムバッペはとても自然体にやっていると思う。仲間との時間を大切にし、常に声をかけ、責任を分かち合っている。彼のような選手だからこそ、チームメイトから尊敬と信頼を集める。彼にとって自然なことだ」
また、9月22日に発表されるバロンドールについても質問を受けたが、バルセロナで同僚のスペイン代表FWラミネ・ヤマル、フランス代表でともに戦うパリSGのFWウスマン・デンベレに配慮し、「どちらも受賞に値する」と慎重な姿勢を示している。
「前にも答えたが、もう一度言う。2人とも受賞に値する。タイトル獲得を含め、素晴らしいシーズンを送った。2人のチームメイトとして複雑な気持ちだ。投票権は僕にはなく、どちらにも賛否両論あるだろう」
「ラミネと同じチームでプレーし、彼がどのようにチームを率いてくれるのかを見るのはとても誇らしい。ウスマンも成熟の域に達し、最高のサッカーを披露している。それを裏付けるデータもある。最高の選手が受賞してほしい」
クンデが所属するバルセロナは、10月1日のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)リーグフェーズ第2節でパリSGをホームに迎える。
フランス代表DFは「これはスペクタクルな一戦で、僕たちが待ち望んでいた試合だ。昨シーズン、このカードこそ人々が最も見たがっていた試合だったと思う。特にチャンピオンズリーグ決勝でね。また、これまで対戦してきた歴史上、特別な味わいがある」と語り、「僕たちはこの試合をとても楽しみにしている」と心待ちにした。
フランス代表の合宿地クレールフォンテーヌで取材に応じたクンデは、同胞のムバッペについて「キャプテンシーをとても自然に発揮している」と指摘し、その振る舞いで「尊敬を集めている」と明かした。
「ムバッペはとても自然体にやっていると思う。仲間との時間を大切にし、常に声をかけ、責任を分かち合っている。彼のような選手だからこそ、チームメイトから尊敬と信頼を集める。彼にとって自然なことだ」
「前にも答えたが、もう一度言う。2人とも受賞に値する。タイトル獲得を含め、素晴らしいシーズンを送った。2人のチームメイトとして複雑な気持ちだ。投票権は僕にはなく、どちらにも賛否両論あるだろう」
「ラミネと同じチームでプレーし、彼がどのようにチームを率いてくれるのかを見るのはとても誇らしい。ウスマンも成熟の域に達し、最高のサッカーを披露している。それを裏付けるデータもある。最高の選手が受賞してほしい」
クンデが所属するバルセロナは、10月1日のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)リーグフェーズ第2節でパリSGをホームに迎える。
フランス代表DFは「これはスペクタクルな一戦で、僕たちが待ち望んでいた試合だ。昨シーズン、このカードこそ人々が最も見たがっていた試合だったと思う。特にチャンピオンズリーグ決勝でね。また、これまで対戦してきた歴史上、特別な味わいがある」と語り、「僕たちはこの試合をとても楽しみにしている」と心待ちにした。