9月10日（水）よる10時に最終回を放送 當真あみ主演・日本テレビ系連続ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（毎週水曜日よる10時放送）。

青春ドラマの金字塔と称された映画『ちはやふる』シリーズの10年後が舞台で、令和の高校生たちの青春を描いている本作。本日9月3日（水）に放送した第9話では、全国大会東京都予選の敗者復活戦がいよいよ最終局面に。運命の最終決戦を描いた。

最終予選は、梅園高校、北央学園、瑞沢高校、アドレ女学院の4校による総当たり戦。梅園は、前日に大江奏（上白石萌音）が届けた袴を身に着けて決戦に挑むも、初戦でアドレに負けてしまった。しかし、北央を破り1勝1敗。

最終戦は再び王者・瑞沢との決戦になった。運命のオーダーで、瑞沢OBで主治医の真島太一（野村周平）のもとで猛特訓を重ねた白野風希（齋藤潤）と、名人・綿谷新（新田真剣佑）から団体戦の極意を伝授された瑞沢のエース・折江懸心（藤原大祐）が対戦することに。藍沢めぐる（當真あみ）は遂に月浦凪（原菜乃華）と激突。そして、読手を務めるのは、凛とした袴姿の奏。

綾瀬千早（広瀬すず）、太一、西田優征（矢本悠馬）、駒野勉（森永悠希）、花野菫（優希美青）、筑波秋博（佐野勇斗）の瑞沢OBも集結し、それぞれの想いを胸に令和の高校生たちの青春を見守る。

いよいよ梅園 VS 瑞沢の運命の決戦が始まり、ドラマはクライマックスへ！

最終回では、廃部寸前だった弱小・梅園かるた部が、王者・瑞沢に真っ向勝負を挑む。団体戦は何が起こるかわからない！世紀の大番狂わせなるか!?

■第9話 場面写真

■「ちはやふる−めぐり−」概要

＜スタッフ＞

原作：末次由紀『ちはやふる』（講談社「BE・LOVE」所載）

ショーランナー：小泉徳宏

監督：藤田直哉・本田大介・松本千晶・吉田和弘

脚本：小坂志宝・本田大介・松本千晶・金子鈴幸

脚本協力：モノガタリラボ

音楽：横山克

主題歌：Perfume『巡ループ』 （UNIVERSAL MUSIC LLC）

プロデューサー：榊原真由子・巣立恭平・中村薫・平田光一

企画・プロデューサー：北島直明

チーフプロデューサー：松本京子

制作協力：ROBOT・ウインズモーメント

製作著作：日本テレビ

