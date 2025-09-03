予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ 日本テレビ系 10月期新土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（読み：いいことわるいこと/毎週土曜よる9時放送）。

本作で、間宮祥太朗×新木優子がW主演を務めることが決定！共演する11名の豪華キャストもあわせて一斉に情報解禁。森本慎太郎（SixTONES）、深川麻衣、戸塚純貴、剛力彩芽、木村昴、藤間爽子、工藤阿須加、松井玲奈、稲葉友、森優作、水川かたまり（空気階段）の出演が決定！

小学生の時はクラスのリーダー的存在で『キング』と呼ばれ、現在は実家の塗装屋を継いだ一児の父・高木将（たかき しょう）を演じるのは、作品ごとに全く異なる顔を見せ幅広い演技力と確かな存在感に定評のある間宮。

高木の同級生で『どの子』と呼ばれていた、現在は「美人すぎる記者」としても活躍している猿橋園子（さるはし そのこ）を演じるのは、女優やモデルとして多方面で才能を発揮し、常に新しい輝きを放ち続ける新木。

過去に深くかかわりあった高木と猿橋の二人が手を組み、同級生の不審死の真相と謎に迫る。

今回解禁の13名のコメントと、作中での人物設定を一挙紹介。先日公開の、人物の特徴や“平成”の要素が垣間見える「プロフィール帳」（https://www.ntv.co.jp/iiwaru/articles/494916sfrhhmuhdk12ld.html）に記された内容と合わせて、ぜひチェック！

＜高木将（たかき しょう） / キング（34） … 間宮祥太朗＞

平成15年度 鷹里小学校6年1組 卒業生

クラスのリーダー的存在で、『キング』と呼ばれていた。

現在は、実家の高木塗装を継いで3代目社長。

妻の加奈（36）と花音（9）の3人家族。

▼コメント

平成真っ盛りを過ごした同級生達のドラマを作るという話を聞いた時は、そうか"平成"はしっかりと懐かしいものになりつつあるのかと不思議な感慨深さを覚えました。同じ年に生まれ、同級生という奇妙な縁で繋がった登場人物達の抱く過去と現在が、またしても奇妙な縁で交錯していく群像劇。平成真っ盛りを生きた同世代として、高木将を演じることが楽しみです。

＜猿橋園子（さるはし そのこ） / どの子（34）… 新木優子＞

平成15年度 鷹里小学校6年1組 卒業生

6年生の時に鷹里小にやって来た転校生。

現在は、「週刊アポロ」の記者である傍ら、会社の広告塔も務める。

▼コメント

猿橋園子役を演じさせていただきます、新木優子です。

お話をいただいた時に、誰もが感じる懐かしさの中にミステリー要素が詰まっていて、物語にグッと引き込まれる魅力を感じました。

ここまでたくさんの同世代の俳優の方々とご一緒する機会はなかなかないので、刺激をいただきつつ、楽しみながらこの作品で園子として生きていけたらと思っています。

ぜひ楽しみに待って頂けたら嬉しいです！

＜小山隆弘（こやま たかひろ） / ターボー（34） … 森本慎太郎（SixTONES）＞

平成15年度 鷹里小学校6年1組 卒業生。高木の親友。

現在は、アプリ開発を行う会社「TURBOinc.」社長。

▼コメント

小山隆弘役を演じさせていただきます、森本慎太郎です。

主演の間宮くんとは普段から仲良くさせていただいてるので、また共演できることがすごく楽しみです。

台本を読んでいて先の展開がとても気になり、自分なりの考察がとても楽しかったので、早くみなさんにもたくさん考察して、作品を楽しんでいただきたいです。

＜東雲晴香（しののめ はるか）（34） … 深川麻衣＞

園子と同期の「週刊アポロ」記者。

▼コメント

登場人物達と同じ世代なので、台本に懐かしい平成ワードが出てくる度に読んでいてワクワクしましたし、一つの現場でここまでたくさんの同年代の皆さんとご一緒できる機会はなかなかないので、今からとても楽しみです。

考察して楽しめるサスペンス的な要素がありながら、無自覚の暴力に対して深く考えさせられるお話です。

＜今國一成（いまくに かずなり）（34） … 戸塚純貴＞

高木や宇都見が集うスナック「イマクニ」の店主。

▼コメント

同級生というのは、不思議な存在です。

笑い合った時間と同じだけ、心に深い傷を残すこともある。かつては机を並べて「給食のプリンは誰が取った？」なんて騒いでいた記憶が、笑い飛ばせるものだったのか、それとも誰かの人生を狂わせるものなのか。

今作の持つテーマとしっかり向き合い、目が離せなくなるような作品を目指したいと思います。

＜土屋ゆき（つちや ゆき） / ゆっきー（34） … 剛力彩芽＞

平成15年度 鷹里小学校6年1組 卒業生

専業主婦。旧姓は塙。

▼コメント

初めて台本を読ませていただいたときからドキドキとソワソワが止まりませんでした。

自分にとっての"良いこと悪いこと"

相手にとっての"良いこと悪いこと"

誰かにとっての"良いこと悪いこと"

人それぞれ違ってどれもがきっと正しくて…観てくださる方がいろんな視点からストーリーを感じていただけるよう頑張ります。

＜宇都見啓（うつみ けい）（34） … 木村昴＞

スナック「イマクニ」常連客

▼コメント

大変楽しみにしておりました！台本に"しがない公務員"と書いてあったので、しがない感を意識して頑張りたいと思います。最近した良いことは、迷っていたおばあちゃんに道案内をしてあげたことです！

＜小林紗季（こばやし さき） / 委員長（34） … 藤間爽子＞

平成15年度 鷹里小学校6年1組 卒業生

区民事務所職員。

▼コメント

このドラマのタイトルにあるように何が正しく、何が悪なのか、その境界が曖昧な世の中になりました。

本来であれば善意として受け取られるはずの親切さえも、ときに誤解され、悪とされてしまう恐ろしい世の中です。

このドラマはそんな裏テーマを持ちつつ、皆さんには推察や平成のエモさも楽しんで頂きたいと思っています。どうぞお楽しみに！

＜桜井幹太（さくらい かんた） / カンタロー（34） … 工藤阿須加＞

平成15年度 鷹里小学校6年1組 卒業生

居酒屋「北の桜」店主。

▼コメント

良いこと悪いこと、、、凄く楽しみです。エモさもあり、怖さあり、サスペンスあり、僕自身もまだ結末を知らないのですが、考察したくなるドラマです。参加させていただけることを嬉しく思っていますし、撮影も同年代の俳優さんが多いので楽しみです。

皆さまも楽しみにしていてください。

＜中島笑美（なかじま えみ） / ニコちゃん（34） … 松井玲奈＞

平成15年度 鷹里小学校6年1組 卒業生

ホステス。

▼コメント

中島笑美を演じさせていただきます、松井玲奈です。

同年代の方々とご一緒する機会はこれまで多くなかったので、新鮮な気持ちで準備や撮影に臨んでいます。

脚本には幼少期に触れた懐かしいものがたくさん登場し、夢中になって読み進め、さらに先の読めない展開にも引き込まれ、どうなるのだろうとドキドキしながらページをめくっていました。

ご覧いただく皆さんにも、懐かしさを感じながら次の展開を想像して楽しんでいただけたら嬉しいです。

＜豊川賢吾（とよかわ けんご） / トヨ（34） … 稲葉友＞

平成15年度 鷹里小学校6年1組 卒業生

美容師。

▼コメント

豊川賢吾役を演じます稲葉友です。脚本を読む中で90年代前半に生まれた僕らにとっての懐かしさに痺れました。そして今の時代を生きる人たちに届いて欲しい声が物語の中に詰まっています。同世代が多く集まりどんな化学反応が生まれるのか、心から楽しみです。世代問わずたくさんの方々に届いて欲しいです、是非ともご覧ください。

＜羽立太輔（はりゅう たいすけ） / ちょんまげ（34） … 森優作＞

平成15年度 鷹里小学校6年1組 卒業生

ニート。

▼コメント

平成という時代、自分自身が感じてきたことや見てきたことを心に留めながら、もの作りができたらなと思います。

実際にも近い同世代の方たちと共演させてもらえるのがすごく楽しみです。

毎話を面白く観てもらえるよう精一杯頑張ります。よろしくお願いします。

＜武田敏生（たけだ としき） / 貧ちゃん（34） … 水川かたまり（空気階段）＞

平成15年度 鷹里小学校6年1組 卒業生

薬剤師。

▼コメント

おはようございます！水川かたまりです！暑い日が続いていますが、水分補給を忘れずに今日も張り切っていきましょう！

夏の朝に書いたので、夏の朝用の挨拶です！秋の夜に読んでいる方、本当にすみません！

世界の皆さま「良いこと悪いこと」を観て、年越しの準備を着実に一歩ずつ進めていきましょう！ハッピーニューイヤー！

＜鈴木将大 プロデューサー コメント＞

36歳になりました。大人の倍です。

助けてもらうことより教えることが、甘えることより支えることが、怒られることより叱ることが増えた、大人です。

でも時々思います。

教えたり、支えたり、叱れるほど、ちゃんと大人なのだろうか？

誰かのミスをつついたり、責めたり、誰かの人生に口出しできるほど、自分はちゃんとした人間なのだろうか？人生なのだろうか？ちゃんと大人になれてるのだろうか？

取り返しがつかなくなる前に、反省会の意味も込めてこのドラマを企画しました。

素敵なキャスト、スタッフが集まって、完全オリジナルな物語を、ひとつずつ丁寧に作っていきます。ひとりでも多くの方に見ていただけたら嬉しいです。

＜イントロダクション＞

あなたは、いい子ですか？わるい子ですか？

同窓会で集まった、小学校の同級生。

タイムカプセルから出てきたのは、6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバム。

そしてはじまった、同級生の不審死。

一体誰が、なんのために？

事件を止めるため動き出した2人の同級生。

しかし彼らにも秘密があり……。

容疑者は同級生。真犯人は誰だ―？

ノンストップの考察ミステリー。

＜番組情報＞

脚本：ガクカワサキ

音楽：Jun Futamata

演出：狩山俊輔、滝本憲吾、長野晋也

プロデューサー：鈴木将大、妙円園洋輝

チーフプロデューサー：道坂忠久

制作協力：ダブ

製作著作：日本テレビ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/iiwaru/

番組公式X：@iiwaru_ntv

番組公式Instagram：@iiwaru_ntv

番組公式TikTok：＠iiwaru_ntv

推奨ハッシュタグ「#イイワル」