USJ、2025年のゾンビ披露 King Gnuの新ダンス、新アトラクション、新ハミクマ、さらに「ミーガン」出現
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）のハロウィーン・イベントが、4日に開幕する。注目となる『ハロウィーン・ホラー・ナイト』（5日〜）のゾンビが3日夜、報道陣に先行公開された。
【写真多数】『ハロウィーン・ホラー・ナイト』気合入りまくり怖すぎ…ハミクマだけでなくミーガンも
ハリウッド大通りが不気味な闇に包まれるなか、「ストリート・ゾンビ」がスタート。凶暴化した大量のゾンビが現れ、騒然とした雰囲気になった。さらに、King Gnuが書き下ろした新曲「SO BAD」が鳴り響き、楽曲も振付けも一新した「ゾンビ・デ・ダンス」に突入。ゾンビと一緒にゲストたちが踊り狂った。
新アトラクション「ファクトリー・オブ・フィアー 〜絶望のゾンビ・ツアー〜」も初公開。戦慄のゾンビ製造工場でゾンビから逃げ惑う、密室ホラー・メイズとなっており、毎年多くのゲストを恐怖の渦に巻き込んできたパークのゾンビたちが一体どのように誕生し、ゲストを襲い続けているのか、そしてゾンビが進化し続ける理由がこの恐怖の工場見学ツアーで明らかになる。
このほか「ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ」では、新たなハミクマ「ハミクマキャンディ」がお披露目。さらに、『M3GAN／ミーガン』に登場する狂気のAI人形・ミーガンも複数体サプライズ登場し、神出鬼没の「ミーガンズ・アタック」開催も明らかになった。
TM &（C）2025 Universal Studios. All rights reserved.
