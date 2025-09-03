【MLB】パイレーツ9ー7ドジャース（9月2日・日本時間3日／ピッツバーグ）

【映像】大谷、超爆速弾→投手の様子がおかしくなる

9月2日（日本時間9月3日）に行われたピッツバーグ・パイレーツ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が今季第46号弾を放った際に、パイレーツ先発の“怪物ルーキー”バッバ・チャンドラーが見せた“被弾リアクション”が話題となっている。

3回表・ドジャースの攻撃、1死走者なしの場面で迎えた1番・大谷の第2打席。この打席で大谷は、内外の誘い球を見せながら攻略を試みるパイレーツ先発の“怪物ルーキー”バッバ・チャンドラーに対し、ボールをじっくりと見極めつつ狙い球を待つ形でカウント3-1とすると、勝負の5球目、内角低め、膝元近くへとチャンドラーが投じた159km/hの剛速球をすくい上げるようなフルスイングで捉え、ライト方向へと高速で伸び上がる低い弾道のライナーに。これが高速でそのままライトスタンドへと突き刺さると、打たれたチャンドラーは、マウンド上で頬を大きく膨らませて息を吐き、自身が目の当たりにした大谷の“驚弾”に、どこか呆れたような表情を見せることとなった。

投げたチャンドラーのボールそのものは決して失投というわけではなかったものの、それを狙い澄ましたように捉え、時速120マイル（約193.121km/h）、推定飛距離約373フィート（約113.69メートル）という豪快な一発にした大谷に、この日、ABEMAの中継で解説をつとめていた里崎智也氏は「メジャーの厳しさを教えてやったんじゃないですか。よくあるんですよ、日本でも。“プロの厳しさを教えてやれ！”って。で、教えられるパターンもあるんですけどね」とコメント。また、ファンからは「ドン引き」「呆然だな」「また大谷さんが怪物ルーキーを狩ってしまったｗ」「やってらんねえって顔w」「これはショックだろ」「まさにプロの洗礼」「スキーンズに続きチャンドラーまでw」といった様々な反響が巻き起こることに。

大谷といえば、昨季もパイレーツの怪物ルーキーとして注目を集めていた、後の新人王投手ポール・スキーンズとの対戦で、100.1マイル（約161.09km/h）の剛速球をスタンドへと叩き込み、格の違いを見せつけることに。大谷は2年連続でパイレーツの怪物ルーキーから豪快弾を放つこととなったが、そのスキーンズは9月4日（日本時間5日）に行われる3戦目で先発予定。その対戦に注目したいところだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）