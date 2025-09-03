「まだまだ暑すぎ！」→【ハニーズ】ひんやり快適「980円トップス」で解決！

まだまだ暑い日が続く中、少しでも快適に過ごしたい！ そんなときにおすすめなのが【ハニーズ】の接触冷感トップス。ひんやりとした肌触りで、暑い日にもさらっと快適に着られそうなトップスが、今ならプチプラで手に入ります。今回は、大人世代にも取り入れやすいデザインの、今すぐ活躍してくれそうな「ひんやり快適トップス」をご紹介します。

デイリーに使えそうなフレンチスリーブTシャツ

【ハニーズ】「フレンチ袖Tシャツ」\980（税込）

シンプルな形のフレンチスリーブのトップスは、あらゆるシルエットのボトムスと合わせやすく、毎日のコーデに取り入れやすそう。Tシャツのカジュアルさもありつつ、袖のデザインがほんのり可愛らしさをプラスしてくれます。接触冷感機能付きで、暑い時期も快適に着られそうなのも嬉しいポイント。シンプルで着回しやすいから、色違いで揃えたくなるトップスです。

裾のデザインでボーダーもきれいめに決まる

【ハニーズ】「裾タックトップス」\980（税込・セール価格）

フロントの裾部分にタックが入ったデザインで、前が少し短めの丈感。さらっと着るだけで上品に決まりそうなトップスです。カジュアルな印象のボーダー柄も、上品なデザインのおかげできれいめな雰囲気に。接触冷感機能に加えてUVカット機能も付いているので、日差しの強い日のお出かけにも安心して着られそうです。ボーダー柄のほか無地もラインナップ。

甘すぎない可愛さのバルーン袖トップス

【ハニーズ】「ボリューム袖Tシャツ」\980（税込・セール価格）

ボリューム感のあるバルーン袖が可愛らしいトップスは、気になる二の腕を自然にカバーしてくれそう。袖以外はシンプルなデザインなので甘さが抑えられ、大人世代も取り入れやすい一枚です。きれいめな雰囲気もあり、オフィスコーデにもぴったり。接触冷感機能付きで、暑さが残る時期の通勤や日常シーンでも快適に過ごせそうです。

レースが涼しげで軽やかな印象に

【ハニーズ】「レース使いトップス」\980（税込・セール価格）

袖口がレース仕様になった軽やかなトップスは、切り替えデザインがおしゃれなアクセント。上品できれいめな雰囲気があり、パンツにもスカートにも合わせやすいトップスです。袖口が広めなので風通しが良さそうで、接触冷感機能付きでひんやりと涼しく着られそう。まだまだ暑い日が続くときにも頼れる存在です。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N