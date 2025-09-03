「広島２−１ＤｅＮＡ」（３日、マツダスタジアム）

広島が接戦を制し、連敗を「３」で止め、３位・ＤｅＮＡに再び１ゲーム差に迫った。先発の大瀬良は自己ワーストの７四球を与えるも、５回１失点で７勝目。打線は五回に前川が放った打球に適時失策が絡んで逆転に成功。しかし、けん制死などミスも相次いだ試合運びに、指揮官は厳しい言葉を並べた。以下、新井貴浩監督（４８）の主な一問一答。

−接戦を制した。

「大地もあまり調子が良くなかったんですけど、粘りながら何とか最少失点で抑えてくれたと思います」

−五回は代打・前川の打球が適時失策を誘発。

「誠太が３ボールになったんですけど、よくスイングしたなと。二遊間は下がっていたので、そういうのも見てスイングしたのかなと思う。いい思い切りだったと思います」

−六回以降は中継ぎ陣が無失点リレー。

「散々の走塁ミスで向こうに流れが行っていたんだけどね。中継ぎ陣がよくその流れを断ちきってくれたと思う。選手は本当に頑張っていたと思うけど、こんな野球をしていたらクライマックスシリーズなんて出られないと思う。選手はよく頑張っている」

−走塁ミス。盗塁死が三つとけん制死が一つあった。

「そこは戦術的なことなので言えないけど、選手はみんなよく頑張ってくれていると思います。ただ、こんな野球をやっていたらクライマックスシリーズなんて出られない。今日はもらった勝ち。そこは自分が大いに反省しないといけない試合だったと思う」