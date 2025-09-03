子どもの発熱で早退する母親に「体調管理も仕事のうち」上司の叱責の裏に隠された“優しい真実”はブラック企業への風刺だった【作者に聞く】
【漫画】この作品の本編を読む→子どもの体調管理も仕事のうち！
電車やバスでの移動時間、スマホで手軽に漫画を読んでみてはいかがだろうか。今回は、2025年上半期にバズった漫画を紹介する。
子どもの発熱で保育園に迎えに行かなければならなくなった母親が、上司に早退を伝えると……？伊東さん(@ito_44_3)が描く漫画「子どもの体調管理も仕事のうち」が、クリーンを通り越した“ホワイト”な内容で大きな反響を呼んだ。
子どもの発熱で保育園へ迎えに行くことになった母親。申し訳ない気持ちで上司に早退を伝えると、「ったく、子どもの体調管理も仕事のうちだろ？」と叱責される。罪悪感に駆られる母親だったが、上司は続けて「子どもの体調管理手当の分はがんばれよ」と励ました。
母親は、給与に「体調管理手当」がついていたことを知らず、驚きを隠せない。伊東さんはこの設定について「こんなホワイト企業ないよね。という意味では、結局世の中のブラック企業風刺に繋がっているのかなと思います」と語る。
「体調管理も仕事のうち」というからには、業務として給与に計上しなければならない、という発想から生まれたこの手当。もし体調管理を怠って発熱・早退してしまった場合は、手当から差し引かれる仕組みだという。伊東さんはこのアイデアについて、「育児は金銭などわかりやすい報酬が発生しない労働なので大変そうだな、という感覚からです」と明かした。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。