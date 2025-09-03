「イースタン、巨人６−１ヤクルト」（３日、ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人・田中将が２軍降格後、初の先発登板。５回２安打無失点、４奪三振という内容だった。

桑田２軍監督は「今日の課題は右バッターのインサイドが甘くなる傾向が１軍で行って出てたので、インサイドはしっかり投げ切るっていうのが１点目。２点目はテンポ良く投げようと」と２つのテーマを与えていたことを明かした。

その上で、三回には先頭の山田に内角の直球を見せ、最後は外角のスライダーで三ゴロに打ち取った場面を挙げて「横（ベンチから見て）だから正確なコースはわかんないですけど、僕はしっかり今日のテーマができたんじゃないかなと思っている」と評価した。

田中将が投げる試合では１、２軍ともに内野の失策が出ていることも「偶然だと思う」としながら「やっぱり野手の守るリズム、テンポっていうのが、もう少しピッチャーで改善できると思う。そのためにも、ランナーいないときはテンポよく投げていこうと」と投球のテンポをテーマとした理由を説明した。

それらを踏まえて「気迫もあって、スプリットも２軍にいた時よりも落ちるようになっている。すごい改善されてると思うんで、非常に僕は良かったと思います」と高い評価を口にした。

日米通算２００勝に王手をかけている状態だけに「あとひとつ何とか勝てるように、全力でサポートしていきたい。ぜひチャンスを与えてあげてほしいし、チャンスをつかんでほしい」と話した。