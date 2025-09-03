【コスメデコルテ】エイジングケア♡ユース パワー エッセンス ローション誕生

ハイプレステージブランド「コスメデコルテ」から、エイジングケア※2に特化した新商品「ユース パワー エッセンス ローション」が2025年9月16日に登場します。独自成分の黒麹発酵液62％と多重層バイオリポソーム®美容水37％を高濃度配合し、肌の分岐点にアプローチ。さらに全国11箇所でPOP UPイベントを開催し、タッチアップ体験や限定特典が用意されています。

注目の独自成分で肌運命を変える

「ユース パワー エッセンス ローション」は150mLで16,500円（税込）。黒麹発酵液(KUROKOJI®)を62％、多重層バイオリポソーム®美容水を37％という高濃度で配合。

470種以上の有用成分を含み、角層すみずみまで浸透※1。乾燥小ジワ※3や毛穴※4、くすみ※5など、多面的な肌悩みに寄り添い、ハリと透明感のある若々しい肌へ導きます。

※1角層まで

※2年齢に応じたお手入れのこと

※3乾燥による小ジワを目立たなくする「効能評価試験」済み

※4潤いで毛穴を目立たなくする

※5乾燥によるくすみ

キールズから新登場！保湿力が抜群の”モイストクレンザー”洗顔♡

体感イベントやキャンペーンも充実

発売に合わせ、東京・大阪・名古屋を中心に交通広告を展開。さらに全国の百貨店ではPOP UPイベントを開催し、来場特典としてサンプルやイベント限定の購入特典も用意されています。

内容：ユース パワー エッセンス ローション 本品/リポソーム アドバンスト リペアセラム 6mL サンプル/リポソーム アドバンスト リペアクリーム 10g サンプル

数量限定のキャンペーンキットには、化粧水本品に加え人気のリポソームシリーズのサンプルも同梱。

抽選で10,000名に14mLサンプルが当たるキャンペーンも実施されるので見逃せません♪

特別な一滴で未来の肌を変えて♡

「ユース パワー エッセンス ローション」は、独自のサイエンステクノロジーと自然由来成分を融合した高機能エイジングケア※2化粧水。

日々のスキンケアに取り入れることで、ハリや透明感、潤いに満ちた輝きを実感できるはずです。全国でのPOP UPやサンプルキャンペーンを通じて、今しかない体験ができるのも魅力。

自分へのご褒美に、未来の肌を輝かせる一滴を試してみてください♡