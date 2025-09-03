右手の怪我が再発し、東京都予選を棄権した風希（齋藤潤）の主治医として、そして名人である新（新田真剣佑）に次ぐ“準名人”として、ついにこの『ちはやふる－めぐり－』（日本テレビ系）の世界に登場した太一（野村周平）。

参考：『ちはやふる－めぐり－』が胸アツ展開 現代ドラマは“過去作キャラ”登場がトレンド？

言わずもがなライバル校である瑞沢のOBの太一からの教えを受けて風希は、瑞沢――つまりはそのエースである懸心（藤原大祐）に勝って全国へ行くために、利き手ではない左手でかるたを取る特訓に励んでいく。

9月3日に放送された『ちはやふる－めぐり－』は終盤の大一番を目前に控えた第9話。梅園と瑞沢、北央、そしてアドレの4校で東京都の第2代表を争う熾烈な――前回の八雲（坂元愛登）の言葉を借りれば“地獄”の最終予選へ向けて、各校が猛練習に打ち込む。そこで挿入歌として流れるのは、『ちはやふる -上の句-』『ちはやふる -下の句-』で主題歌として使用されたPerfumeの「Flash」。今回のエピソードの前半は、ひたすら“かるたを取る”という動作の躍動が重ねられていく。この光のようなスピードこそが、漫画やアニメでは成し得なかった実写『ちはやふる』の真髄なのである。

さて、今回の終盤で瑞沢かるた部のOB・OGが全員集合を果たすわけだが、なかでも太一の登場――冒頭で述べたように、風希の師匠として登場することがこの物語にどのような作用をもたらすのかは明白だ。それは、懸心が新のもとを訪れて一緒にかるたを取る姿も描かれることからもわかるように、かつて太一がいたポジションに風希が、新がいたポジションに懸心が入るという“継承”である。もちろん両者のあいだに欠かすことのできない千早（広瀬すず）の位置付けは、めぐる（當真あみ）である。

純然と“かるたを取る”という面では凪（原菜乃華）こそ千早の正統継承者ではあるが、第4話で風希がめぐるへの好意を自覚したように、また今回のエピソードで新が千早を言い表した言葉を聞いて懸心がめぐるを思い浮かべたように、千早・太一・新がつくりあげた青春模様は、そのままめぐる・風希・懸心に受け継がれるといってもいい。要するに、今回めぐるが瑞沢戦に臨む直前に風希に言う、「私たち6人はこれからもずっとかるたを続けていく」という言葉の先には、風希が怪我を乗り越え、10年後に懸心と“名人”の座を争う未来が待ち受けていることを示唆していると捉えることができるのだ。

では太一のポジションを風希が継承するとして、太一はどこへ向かうのかと考えると、これはもう原田先生（ドラマ版には登場していないが、映画版では國村隼が演じている）のポジションに他ならないだろう。『上の句』で、「青春全部懸けたって、俺はあいつ（新）に勝てない」と呟いた太一に原田が言った「懸けてから言いなさい」の言葉を、太一は今回、同じように懸心に勝てないと呟いた風希へと渡す。

また、めぐるにかるたのスタイルを変えるよう提案するのは、原作で原田が千早に言った「速く取るのをやめなさい」にも通じている。よくよく考えてみれば、原田と太一は医師である点も準名人（原作では原田が若き日に準名人だったと語られ、25巻第132首でその座に返り咲いている）である点も共通しているではないか。

今回のエピソードタイトルに選ばれている菅家の〈このたびは ぬさもとりあへず たむけやま もみぢのにしき かみのまにまに〉の歌は、まさに『上の句』のなかで「懸けてから言いなさい」の直前に原田が太一に伝えていた歌だ。「神様だの運だのを語っていいのは、やれることを全部やった人間だけの特権」と原田は言っていた。今回の劇中では、めぐると奏（上白石萌音）が最終予選直前に神社で必勝祈願をするシーンでもこの歌が登場する。梅園かるた部は最終予選に向けてやれることを全部やった。あとは神の御心のままに。この歌にこそ、本作の主題である“青春を懸ける”の意味が集約されているのである。

（文＝久保田和馬）