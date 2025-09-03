バーチャルシンガー・花譜とMori Calliope（森カリオペ）がタッグを組んだ新曲「光」が、本日9月3日より配信開始！話題を呼んだ大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオン内バーチャルライブ「ARK或ル世界」で初披露された注目楽曲が、ついに正式リリースとなりました。

作詞はDiosのたなか、作曲・編曲はボカロPの椎乃味醂とたなかの共作。豪華クリエイター陣が手がけるサウンドに、二人の歌声が重なり合い、“再生と希望”をテーマにした壮大な世界を描きます。

MVは熊谷友作監督による映像作品で、花譜公式YouTubeチャンネルにて公開中。小さな光が未来を照らすような、万博らしいスケール感を感じさせる仕上がりです。

花譜のコラボシリーズ「組曲2」の第七弾として届けられる「光」。バーチャル音楽シーンを代表する二人の化学反応を、ぜひその耳で体感してください！

以下、リリースより引用

■アーティストコメント

■たなか（作詞・作曲）

リリースおめでとうございます！ 光という楽曲を作らせていただきました。大阪・関西万博ヘルスケアパビリオンにて展示される「Eudaimonia」が突きつける二つの未来を音楽で表現しました。人工知能によってキュレーションされ最適化される世界と、人間の自由意志によって生まれる歪な世界。

相反する二つを花譜x森カリオペの激アツタッグに歌ってもらえるということで味醂くんとハイパー楽しく制作させていただきました。結局どちらを選んでも僕らは光に向かっていくしかないのだと思います。

楽しんでいただければ幸い！

■椎乃味醂（作曲・編曲）

光、リリースおめでとうございます。作編曲を担当しました椎乃味醂と申します。今回、たなかさんと共作という形でこの楽曲をつくらせて頂きました。たなかさんとは過去何度か一緒に曲をつくっていて、お互いの感性などもある程度分かっている中での制作となり、息を合わせながらとても良いものができたと感じています。また、このペアで花譜さん×森カリオペさんという貴重なタッグを彩れることを、とてもうれしく思います。

本楽曲は、大阪・関西万博の「大阪ヘルスケアパビリオン」で行われているプロジェクト「Eudaimonia」に合わせて制作されました。小説などをはじめとする様々なメディアをクロスしながら、ストーリーテリングを通じて幸福や運命、自由意志などに触れていく本プロジェクトにおいて、この楽曲は特別な意味を持っており、核心でもあります。楽曲単体でももちろん素晴らしいものに仕上がっていますが、ぜひプロジェクトと合わせてご覧いただくと、より深く楽しめると思います。

この楽曲が、花譜さん森カリオペさんの素敵な歌声に乗って、たくさんの人に届くことを願っています。

■熊谷友作(STEREOTYPE) 監督コメント

今回はじめて花譜さんと森カリオペさんのMVを演出させていただきました。歌詞に繰り返し登場するフレーズから着想を得て、映像を構成しました。

誰かが投じた光に気づいたときに芽生える小さな変化を、花譜さんとカリオペさんの姿に重ねて表現しています。ご覧くださった方に、その一片でも届けられていれば幸いです。

■商品情報

2025年9月3日(水)配信リリース

組曲2第七弾

花譜×Mori Calliope

「光」

作詞：たなか

作曲：椎乃味醂 / たなか

編曲：椎乃味醂



■花譜 アーティストプロフィール

「KAMITSUBAKI STUDIO」始まりのバーチャルシンガー。

2018年、当時14歳にしてデビュー。

唯一無二の歌声と世界観を持つバーチャルアーティスト像を確立する。

「組曲」シリーズでのアーティスト・コラボレーションも話題となり、現在YouTube登録者数は100万人、総再生回数は3億回を突破。国内外に熱狂的なファンコミュニティが拡大中。

活動初期からのメインコンポーザー・カンザキイオリと生み出した楽曲は高い評価を受け、2022年8月、日本武道館でのワンマンライブ「不可解参(狂)」を開催。

2024年1月、代々木第一体育館で第2章の幕開けともいえる 4th ONE-MAN LIVE「怪歌」を開催、武道館に続きバーチャルシンガー単独公演として最大規模を更新する初のアリーナ公演を成功させた。

2025年は海外でも精力的にライブ活動を展開。

未踏の世界へと突き進んでいくこの「ジュブナイルの続き」を目撃せよ。

Official Website：https://kaf.kamitsubaki.jp/

■Mori Calliope アーティストプロフィール

日本のみならず世界各国での人気が高いVirtual Artist。

日本語と英語を織り交ぜた独特の歌詞と卓越したラップスキルで多くの音楽ファンを魅了し、Made in Japanのアーティストとして世界での認知を広げている。最新アルバム『PHANTOMIME』はiTunesアルバムオルタナティブチャート世界10カ国・地域で1位、US Billboard Artist100、World Album、Top Album Sales、Heatseekers Albumsといった様々なランキング入りを果たす。2025年2月にはロサンゼルスHollywood Palladiumでの初の海外ソロライブが完売となり話題となった。

YouTube：https://www.youtube.com/@MoriCalliope

X：https://twitter.com/moricalliope

Information X：https://twitter.com/calliope_info

■KAMITSUBAKI STUDIOについて

次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。

バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。

公式サイト：https://kamitsubaki.jp/

（運営 株式会社THINKR： https://thinkr.jp/）