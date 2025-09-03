◆ソフトバンク7―1オリックス（3日、みずほペイペイドーム）

一気呵成（かせい）に攻め立てた。打者9人を送り込んだ2回に6本の長短打を集め、一挙5得点。そのまま危なげなく逃げ切ったソフトバンクの小久保裕紀監督は「久しぶりのビッグイニングを前半にできたので、比較的楽に試合を見ることができた」とうなずいた。

火付け役は在籍最長18年目の35歳、ベテラン中村晃だった。2日は代打で同点打を放ち、この日は先発4番。役割は変わっても、仕事ぶりは変わらない。2回は先頭で右翼線の二塁打。3回にも先頭で左中間三塁打を放ち、追加点につなげた。

「1打席目から自分の打撃ができた」。昨年生まれた第1子となる長男の誕生日でもあった。「いつも通りやりたいと思ったけど、不思議な力が働いたかな。愛する息子の誕生日だったので絶対に勝ちたかった」。お立ち台で笑みを浮かべた。

今季3度目の猛打賞。小久保監督は「昨日は代打、今日はスタメンでしっかり3安打。本当に頼りになります」と目を細めた。優勝争いを知り尽くす中村は「一試合一試合、絶対に勝たないといけない」と力を込めた。

勝負の9月を連勝発進した。2位日本ハムが敗れ、2ゲーム差に拡大。4日にも優勝へのマジックナンバーが今季初点灯する。指揮官は「最後までもつれると決めている。一戦必勝でやります」。リーグ連覇への道筋がうっすらながら見えてきた。（小畑大悟）