◇セ・リーグ 巨人5―3ヤクルト（2025年9月3日 京セラD）

巨人の田中瑛斗投手（26）は3日のヤクルト戦（京セラD）で今季52度目のリリーフ登板。1回無安打無失点の好投で今季30ホールド目（0勝3敗）をマークした。

これでリーグ最多40ホールドの同学年・大勢投手（26）、30ホールドの中川皓太投手（31）と3人が30ホールド以上を達成し、球団初の30ホールドトリオ誕生となった。

「今年1年目なんで、なんか去年は知らないんであれなんですけど、なんかチームワークというか、ブルペンワークというかっていうところがもうやっぱまとまりがあって、こう、1年目の僕を投げやすい環境にコーチ含めやってくれてるんで。そういうのがこう積み重なった結果かなと思います」

お立ち台では「いやもう、ありがたいなぁ〜と思って…投げてます。いやもう、ジャイアンツというチームに。いい場面で使ってもらってるんで。その時点で僕はもうありがたいなと思って投げてます」と話していたが、その後の囲み取材では「ファイターズの7年間があったからこその今だと思うんで、感謝します。そのファイターズでもらった恩というのは、ジャイアンツで活躍することが一番かなと思う」と古巣にも感謝した。

そして、移籍後初のお立ち台から見た景色について改めて聞かれると「やっぱ最高ですし、またこう中継ぎってそんな目立つポジションじゃないんで。なかなかそういう機会ないですけど、たくさん上がりたいなっていう気持ちになりました」とし、次は東京でと声をかけられると「そうっすね。できればぜひお願いします」と笑顔、笑顔だった。