34年ぶりに東京で開催される東京2025世界陸上（9月13〜21日、国立競技場ほか）の開幕を10日後に控えた3日、東京スカイツリー®が日本代表のユニフォームカラー「サンライズレッド」にライティングされた。

点灯イベントには、1991年の東京大会に出場し、女子マラソンで銀メダルを獲得した山下佐知子さんや、4位入賞の日本陸上競技連盟・有森裕子会長らが登壇。34年前の世界陸上が自身の国際試合デビュー戦だったという有森会長は、「時代も変わり、選手たちは国際大会をふんだんに経験し、世界を知るアスリートが増えてきた。34年前とはまったく違う、素晴らしい、進化した選手たちの活躍が見られると思っている」と大会への期待を述べた。

山下さんは「大歓声の中で競技が出来ると思うので、競技のこともだけれども、応援の力も感じて楽しんでほしい」と日本代表選手にエールを送った。

東京2025世界陸上は9月13日に開幕。最初の競技は男女の35km競歩で、同日には男子3000m障害や男子100ｍ、女子1500ｍの予選などが行われる。