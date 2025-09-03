お笑いコンビ・ジェラードンのかみちぃさん（38）が3日、映画のイベントに登場。相方のアタック西本さん（38）は前日のネタ中に肉離れを起こしたため、自宅からリモートで参加し、ケガの真相を語りました。

■かみちぃ「大事件が起きちゃいました」

急きょ一人でイベント出演となった、かみちぃさんは「よりによって四角の方（アタック西本）が来られないという！ これはまさかの大事件が起きちゃいました」と語りました。四角い角刈りが話題のアタック西本さんがマインクラフトの"四角い世界"の魅力をPRする予定でしたが、前日のネタ中に肉離れを起こしたことを自身のXで報告。急きょ自宅からリモートでの出演となりました。

■アタック西本「プロレスのネタをここ一週間で20回くらい」

西本さんはケガをしたときの状況について、プロレスのネタを行っていたところだったと明かしました。西本さんは「その日（昨日）はいつもより激しく動いたら肉離れを起こしましたね」と告白。かみちぃさんも「いつもより確かに激しかったね、昨日は」と続けました。さらに西本さんは「プロレスのネタをここ一週間で20回くらいやったんですよ」と明かしました。西本さんは「痩せます！」と宣言し、かみちぃさんも「体重もあって結構負担がかかっちゃった」と語りました。

家の中でどのように過ごしているか聞かれた西本さんは「今は家の中をハイハイで歩いているんですよね」と語り、かみちぃさんも「実際僕らのネタで赤ちゃんのネタがある。本当に今その状態で」と話しました。実は西本さん、松葉づえを使えない理由があるそうで「松葉づえで歩くとその音がうるさくて赤ちゃんが起きる。なのでハイハイで家の中を歩いています、ずっと」と明かし、「今、相当膝が真っ黒になってます」と語りました。

ジェラードンの2人が参加したのは、映画『マインクラフト／ザ・ムービー』デジタル配信／4K UHD、ブルーレイ＆DVDリリース記念イベントです。