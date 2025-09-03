ＧＨＣ王者・ＫＥＮＴＡ（４４）とＡＥＷ世界トリオ王者の柴田勝頼（４５）の禁断タッグが実現した。

頸髄完全損傷でリハビリ中の高山善廣の支援大会「ＴＡＫＡＹＡＭＡＮＩＡ ＥＭＰＩＲＥ ４」（３日、東京・後楽園ホール）が行われ、メインイベントでは、ＫＥＮＴＡ、丸藤正道、柴田、鈴木みのるの４選手から高山の独断で試合前にタッグが決定される、変則的なタッグマッチが行われた。

試合開始を前に会場に姿を現した高山が指名したタッグは、なんとＫＥＮＴＡと柴田。ＫＥＮＴＡは新日本プロレス時代、柴田を裏切って極悪軍団、ＢＵＬＬＥＴ ＣＬＵＢに加入したした過去がある。

柴田はまずパートナーであるはずのＫＥＮＴＡを攻撃。遺恨はまだ心の中で燃え続けている様子を見せる。タッチを受けたＫＥＮＴＡも柴田を場外へと突き落とす。内輪もめを続ける両者の姿に仕掛け人の高山も笑顔を見せた。

しかし、試合の中でお互いの力を見せつけ合った２人。３０分ドローとなった試合の最後には熱い抱擁をかわしていた。

バックステージで柴田はこの邂逅について、高山の存在があって初めて実現できたものだとしたうえで、「希望としては戦いたい相手だった。自分がＫＥＮＴＡを（新日本に）連れてきて、裏切られて、そのまま時間が止まっていたんですね。やっぱり魂をぶつけあうのがプロレスだと思う。やってる中でお互いに交換し合って、響くものがあったから、ああいう形になったのかなって思います」と振り返った。

一方のＫＥＮＴＡも「試合の中でケンカしてた恋人と仲直りしたようなシーンもあっていい一日でした」と笑顔を見せていた。

失われた二人の時間は再び動き出すのだろうか。