歌代ニーナ、『プラダを着た悪魔』ミランダ・プリーストリーに愛を込めた新曲MV公開
歌代ニーナが、新曲「The Devil Wears Dior」のMusic Videoを公開した。
歌代の出身地であるニューヨークを舞台にした映画『プラダを着た悪魔』の”Runway Magazine”編集長のミランダ・プリーストリーと自身を掛けた楽曲。孤高・エレガント・冷酷・ヴィラン性、そして元々編集者であった歌代とミランダは共通項が多く、”Mood Board”、 ”mood:bored”の二曲で世間にDiorを着ているイメージを強く持たれている今、ミランダに愛を込めて「プラダを着た悪魔」をサンプリングした。原点であるニューヨークに戻り、ニューヨークスラングやアティチュードを前線に引き出し、歌代の作品史上最も作り込まれてないリアルな作品となっている。
歌代ニーナ Website / Online Store: https://ninautashiro.com/
