CLAN QUEEN、新曲「MONOPOLY」ライブ映像公開
”アートロック”を標榜する新世代ユニットCLAN QUEENが、9月3日（水）に新曲「MONOPOLY」を配信リリースした。
新曲「MONOPOLY」はサーカスの様な煌びやかさの中に暗く危うさの漂う雰囲気が蔓延するCLAN QUEENらしさの詰め込まれた楽曲となっており、何をやっても満たされない渇きを感じさせる歌詞とは裏腹に、ハイパーポップをも取り込んだオルタナティブで華やかなアレンジで構築され、よりスリリングで危ういサウンドが印象的。
あわせて、同曲「MONOPOLY」のライブ映像がYouTubeでプレミア公開された。今回の映像は全公演チケット完売にて先日終了した、2nd ONE MAN TOUR "NEBULA"の追加公演KT Zepp Yokohama公演にてサプライズで披露された模様を収めた映像となっている。
＜リリース情報＞
CLAN QUEEN
New Single『MONOPOLY』
配信中
https://orcd.co/clanqueen_monopoly
Official HP https://www.clanqueen.jp/
