◇ルヴァン杯準々決勝第1戦 湘南3―2広島（2025年9月3日 レモンガススタジアム平塚）

ホームの湘南がシーソーゲームを制し、公式戦11試合ぶり勝利で第1戦をものにした。

優勝した18年以来の8強に勝ち進んだ湘南は、序盤に先制を許しながらも粘り強く戦い、前半41分にFW鈴木章斗が同点弾、後半4分にMF奥埜博亮のゴールで逆転。一時は追いつかれたものの直後の後半追加タイム、ともに途中出場のFW小田裕太郎のシュートがFW二田理央の背中に当たりゴールに吸い込まれた。GK大迫敬介とDF荒木隼人の日本代表選手2人を欠くとはいえ、リーグ屈指の堅守を誇る広島から3点を奪い逆転勝利。山口智監督は「うれしいけれどもう一つあるので、もう一つしっかりした戦いをして次に上がれるように」と中3日で迎えるアウェー戦へ気を引き締めた。

リーグ戦は12試合勝ちなしで降格圏の18位という苦境の中、8月31日G大阪戦から中2日で先発9人を入れ替えた。今夏浦和から期限付きで加入したGK吉田舜は、先発で大分時代の22年以来3年ぶり公式戦出場。「2失点したので反省点は多い」としながらも「緊張するなんてもったいないと思った。浦和で2年半悔しい思いをしたので今出せるものを出して、試合に出られる喜びを感じながら楽しもうと思っていた」と充実の表情だった。

第2戦は7日、広島のホーム・エディオンピースウイング広島で行われる。