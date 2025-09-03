◇セ・リーグ 巨人5―3ヤクルト（2025年9月3日 京セラD）

巨人の2年目左腕・森田駿哉投手（28）が3日のヤクルト戦（京セラD）で今季5度目の先発登板。6回4安打2失点（自責0）と好投し、3試合ぶりとなる今季3勝目（3敗）をマークした。

試合後、大阪でのホーム開催となった一戦でお立ち台に上がった森田は「ここ2試合、先発としての役目を果たせていなかったので、なんとか今日は最低5回投げたいなと思ってたので、しっかり6回投げれたのは良かったのかなと思います」とまずは安どの表情を浮かべた。

前回対戦した8月20日（神宮）に本塁打されている4番・村上から初回、6回と2奪三振。2打数無安打1四球2三振と抑え込んだ。

「自分の自信のあるツーシームを前回打たれていたので。そこは、変えないところと、しっかりと相手も対策してくると思ったので、キャッチャーと話しながらいい配球ができたと思います」

そして、試合中もお立ち台でもひょうひょうとしている森田だが、それについては「いや、あんまり人前に出るのが好きじゃないので…本当は出たくないんですけど。あの…出させていただいてるので、頑張ってしゃべろうと思ってます」とはにかんだ。

「これからもしっかりとチームの勝ちに貢献できるようなピッチングをできるように頑張っていきたいと思います！」。最後は元気に大阪まで駆け付けた巨人ファンに宣言する28歳左腕だった。