ドラマ「ちはやふる−めぐり−」Blu-ray＆DVD BOX 2026年2月18日（水）発売！
Blu-ray＆DVD BOXには特典映像として撮影に密着したメイキングを収録しているほか、ブックレットも封入！
ぜひお手元に置いて、あの熱い青春を何度でもお楽しみください！
発売日：2026年2月18日（水）
発売元・販売元：VAP
＜商品情報＞
Blu-ray BOX
価格：税込29,040円（税抜価格：26,400円）
品番：VPXX-72147
仕様：片面1層・2層／COLOR／16：9／日本語リニアPCM2.0chステレオ／バリアフリー日本語字幕（本編のみ）
DVD BOX
価格：税込22,990円（税抜価格：20,900円）
品番：VPBX-14276
仕様：片面1層・2層／COLOR／16：9／日本語ドルビーオーディオ2.0chステレオ／バリアフリー日本語字幕（本編のみ）
商品の購入はこちら
＜特典内容＞
※Blu-ray BOX、DVD BOX共通
【映像特典】メイキングほか
【封入特典】ブックレット
先着購入者特典
※Blu-ray BOX、DVD BOX共通
オリジナルクリアファイル（A4サイズ）
※特典は数量に限りがございます。無くなり次第終了となりますのでご了承ください。
※一部取り扱いの無い店舗もございますので詳細は各店舗へお問い合わせください。
※仕様・内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
※ジャケット写真・特典内容及び商品仕様等は予告なく変更になる場合がございます。予め、ご了承ください。