Blu-ray＆DVD BOXには特典映像として撮影に密着したメイキングを収録しているほか、ブックレットも封入！

ぜひお手元に置いて、あの熱い青春を何度でもお楽しみください！

発売日：2026年2月18日（水）

発売元・販売元：VAP

＜商品情報＞

Blu-ray BOX

価格：税込29,040円（税抜価格：26,400円）

品番：VPXX-72147

仕様：片面1層・2層／COLOR／16：9／日本語リニアPCM2.0chステレオ／バリアフリー日本語字幕（本編のみ）



DVD BOX

価格：税込22,990円（税抜価格：20,900円）

品番：VPBX-14276

仕様：片面1層・2層／COLOR／16：9／日本語ドルビーオーディオ2.0chステレオ／バリアフリー日本語字幕（本編のみ）



＜特典内容＞

※Blu-ray BOX、DVD BOX共通

【映像特典】メイキングほか

【封入特典】ブックレット

先着購入者特典

※Blu-ray BOX、DVD BOX共通

オリジナルクリアファイル（A4サイズ）

