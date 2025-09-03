SixTONES森本慎太郎が“同級生”役で出演！間宮祥太朗×新木優子W主演ドラマ『良いこと悪いこと』放送決定
間宮祥太朗×新木優子がW主演を務める、日本テレビ系10月期新土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（読み：いいことわるいこと）が放送決定。他、森本慎太郎（SixTONES）ら11名を加えたキャストが一斉解禁された。
■容疑者は同級生。真犯人は誰だ――？
『良いこと悪いこと』は、予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ。
小学生の時はクラスのリーダー的存在で「キング」と呼ばれ、現在は実家の塗装屋を継いだ一児の父・高木将（たかきしょう）を演じるのは、作品ごとにまったく異なる顔を見せ、幅広い演技力と確かな存在感に定評のある間宮祥太朗。
高木の同級生で「どの子」と呼ばれていた、現在は「美人すぎる記者」としても活躍している猿橋園子（さるはしそのこ）を演じるのは、女優やモデルとして多方面で才能を発揮し、常に新しい輝きを放ち続ける新木優子。
過去に深くかかわりあった高木と猿橋のふたりが手を組み、同級生の不審死の真相と謎に迫る。
そして、ふたりと同年代のキャストとして、森本慎太郎（SixTONES）、深川麻衣、戸塚純貴、剛力彩芽、木村昴、藤間爽子、工藤阿須加、松井玲奈、稲葉友、森優作、水川かたまり（空気階段）の出演も明らかとなった。
■『良いこと悪いこと』イントロダクション
あなたは、いい子ですか？ わるい子ですか？
同窓会で集まった、小学校の同級生。タイムカプセルから出てきたのは、6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバム。
そしてはじまった、同級生の不審死。
一体誰が、なんのために？
事件を止めるため動き出したふたりの同級生。
しかし彼らにも秘密があり……。
ノンストップの考察ミステリー。
■ドラマ情報
日本テレビ系 2025年10月期土曜ドラマ『良いこと悪いこと』
10月11日（土）スタート
毎週土曜21:00～
出演：間宮祥太朗 新木優子
森本慎太郎（SixTONES） 深川麻衣 戸塚純貴 剛力彩芽 木村昴 藤間爽子
工藤阿須加 松井玲奈 稲葉友 森優作 水川かたまり（空気階段）
脚本：ガクカワサキ
音楽：Jun Futamata
演出：狩山俊輔、滝本憲吾、長野晋也
プロデューサー：鈴木将大、妙円園洋輝
チーフプロデューサー：道坂忠久
制作協力：ダブ
製作著作：日本テレビ