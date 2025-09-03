SixTONES森本慎太郎が“同級生”役で出演！間宮祥太朗×新木優子W主演ドラマ『良いこと悪いこと』放送決定

間宮祥太朗×新木優子がW主演を務める、日本テレビ系10月期新土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（読み：いいことわるいこと）が放送決定。他、森本慎太郎（SixTONES）ら11名を加えたキャストが一斉解禁された。

■容疑者は同級生。真犯人は誰だ――？

『良いこと悪いこと』は、予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ。

小学生の時はクラスのリーダー的存在で「キング」と呼ばれ、現在は実家の塗装屋を継いだ一児の父・高木将（たかきしょう）を演じるのは、作品ごとにまったく異なる顔を見せ、幅広い演技力と確かな存在感に定評のある間宮祥太朗。

高木の同級生で「どの子」と呼ばれていた、現在は「美人すぎる記者」としても活躍している猿橋園子（さるはしそのこ）を演じるのは、女優やモデルとして多方面で才能を発揮し、常に新しい輝きを放ち続ける新木優子。

過去に深くかかわりあった高木と猿橋のふたりが手を組み、同級生の不審死の真相と謎に迫る。

そして、ふたりと同年代のキャストとして、森本慎太郎（SixTONES）、深川麻衣、戸塚純貴、剛力彩芽、木村昴、藤間爽子、工藤阿須加、松井玲奈、稲葉友、森優作、水川かたまり（空気階段）の出演も明らかとなった。

■『良いこと悪いこと』イントロダクション

あなたは、いい子ですか？ わるい子ですか？

同窓会で集まった、小学校の同級生。タイムカプセルから出てきたのは、6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバム。

そしてはじまった、同級生の不審死。

一体誰が、なんのために？

事件を止めるため動き出したふたりの同級生。

しかし彼らにも秘密があり……。

容疑者は同級生。真犯人は誰だ？

ノンストップの考察ミステリー。

■間宮祥太朗 コメント

■新木優子 コメント

■森本慎太郎（SixTONES）コメント

■深川麻衣 コメント

■戸塚純貴 コメント

■剛力彩芽 コメント

■木村昴 コメント

■藤間爽子 コメント

■工藤阿須加 コメント

■松井玲奈 コメント

■稲葉友 コメント

■森優作 コメント

■水川かたまり（空気階段）コメント

■鈴木将大プロデューサー コメント

■ドラマ情報

日本テレビ系 2025年10月期土曜ドラマ『良いこと悪いこと』

10月11日（土）スタート

毎週土曜21:00～

出演：間宮祥太朗 新木優子

森本慎太郎（SixTONES） 深川麻衣 戸塚純貴 剛力彩芽 木村昴 藤間爽子

工藤阿須加 松井玲奈 稲葉友 森優作 水川かたまり（空気階段）

脚本：ガクカワサキ

音楽：Jun Futamata

演出：狩山俊輔、滝本憲吾、長野晋也

プロデューサー：鈴木将大、妙円園洋輝

チーフプロデューサー：道坂忠久

制作協力：ダブ

製作著作：日本テレビ

