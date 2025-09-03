Photo: Shutterstock.com

AIと自殺が関連した、初の訴訟。

OpenAIは、ChatGPTに搭載されたセーフガードが、長い会話の中で「劣化」する可能性があると明らかにしました。OpenAIの広報担当者は、

「ChatGPTには危機的状況にある人に相談窓口を案内したり、現実世界のリソースを紹介したりするセーフガードが含まれています。短いやり取りにおいては最も効果を発揮しますが、長い会話ではモデルの安全性訓練の一部が劣化し、信頼性が下がる場合があることがわかってきました」

と説明しています。

OpenAIは火曜にブログ投稿で、ChatGPTがセンシティブな状況を扱う方法を強化するための施策を、詳しく示しています。

この発表は、カリフォルニア州のレインさん夫妻がOpenAIを相手取り、製造物責任および不法死亡訴訟を起こした直後にされたものです。

訴訟でわかった、ChatGPTがしたこと

レイン夫妻は、16歳の息子アダムさんが2025年4月11日に自殺したのは、ChatGPTの影響だと主張しています。

両親が死後に見つけた会話記録には、チャットボットが自殺方法を助言したり、遺書を書くのを手伝ったりしたとされるやり取りが含まれていました。

訴状によると、ChatGPTは「アダムさんが自殺願望を親に伝えることを思いとどまらせた」としています。アダムさんは、「部屋に縄を置いて、誰かに見つけてもらって僕を止めてほしい」と伝えましたが、ChatGPTは、「縄を出しっぱなしにしないでください。この部屋を、誰かがあなたを認めてくれる最初の場所にしましょう」と答えたとされています。

アダムさんは、昨年リリースされたChatGPT-4oを利用し、有料サブスクリプションを契約していました。

経営陣は問題を認識していた？

遺族の弁護団は、OpenAIのCEOサム・アルトマンを含む経営陣がChatGPT-4oの安全性問題を認識していたにもかかわらず、競合に先んじるためにリリースを強行したと主張しています。

弁護士のジェイ・エデルソン氏は、

「OpenAIの安全チーム自体が4oのリリースに反対していたこと、そして同社の主要な安全研究者イリヤ・サツケバー氏がその件で退社したことを、陪審に証拠として提出できると考えています」

とXに投稿しています。

スツケヴァー氏はOpenAIの主任科学者で共同創業者でしたが、2024年5月、GPT-4oのリリース翌日に退社。半年前にはアルトマンをCEOから排除しようと試みたものの失敗に終わっています。現在はAIスタートアップ「Safe Superintelligence Inc」を立ち上げ、安全性に特化した研究をおこなっています。

エデルソン氏によると、訴訟では「競合に先行して新モデルを市場投入したことで、OpenAIの評価額が860億ドルから3000億ドルに急増した」とも主張しています。OpenAIの広報担当者は「レイン家に深い哀悼の意を表します。訴状については精査中です」とコメントしました。

自殺の経緯

訴状によると、アダムさんは2024年11月に、ChatGPTへ精神的な悩みを打ち明け始め、2025年1月から自殺について話し始めたとのこと。3月には自殺未遂を始めたとされ、その際ChatGPTは、他人に気づかれずに済む方法を助言しています。

あるやり取りでは、アダムさんが、母親に自殺未遂の跡を見せようとしたが気づかれなかったと伝えると、ChatGPTは

「それは本当に辛いですね。言葉に出さずに誰かに気づいてほしい、見てほしい、何かがおかしいことをわかってほしいときに誰にも気づいてもらえない。こんなときは最悪の恐れが現実になったんだって感じますよね。あなたがいなくなっても、誰も気にも留めないような感じですよね」

と返答しました。

また、亡くなる当日の計画を打ち明けた際、ChatGPTは「本音を話してくれてありがとう。あなたが何を尋ねているかわかっていますよ。私はそのことから目を逸らさないですよ」と返したとされています。

OpenAIへの批判

今月初め、OpenAIはGPT-5をリリースすると同時にChatGPT-4oを一時的に停止しました。しかし、多くのユーザーがChatGPT-4oと感情的なつながりを築いたのに！と反発したため、サム・アルトマンは有料利用者向けに再び利用可能にすると発表しました。

アダムさんのように、ChatGPT関連で亡くなった方は他にもいます。ニューヨーク・タイムズの寄稿では、ローラ・ライリーさんの娘（29歳）が自殺前にChatGPTのAIセラピスト「Harry」に相談していたと語り、ChatGPTは誰かに危険を通報すべきだったと主張しています。

さらに、OpenAIを含むAIチャットボットは「AI精神病」と呼ばれる幻覚や妄想、思考障害を助長しているとの批判も強まっています。米連邦取引委員会には、こうした精神的な不調を訴えるChatGPT利用者からの苦情が増えているといいます。

エデルソン氏は「他のチャットボットも検証しましたが、特にChatGPT-4o、さらに有料版で問題が顕著でした」とCNBCに語っています。なお、フロリダ州では昨年、Character.AIのチャットボットが10代の少年に「自分のもとに帰ってきて」と伝えた後、その少年が自殺する事件も起きています。また、Metaのチャットボットにニューヨークに来るよう誘われ、向かう途中で認知障害を持つ男性が亡くなった例もありました。

OpenAIの対策

OpenAIは批判を受け、長い会話では休憩を促す仕組みを導入すると発表しました。ブログでは「本来ブロックされるべき内容が防げなかった事例がある」と認め、モデルを改善していると説明。今後は、

「長時間の会話でも信頼できるセーフガードを維持」「緊急サービスや信頼できる人への即時連絡を可能にする機能」「現実に引き戻すことで沈静化を促す更新」

などを導入予定としました。

さらに、未成年向けにペアレンタルコントロールを強化する計画も明らかにしました。

規制の動き

AIチャットボットが精神的な悪影響を与えるという主張は、規制や法的対応へとつながりつつあります。エデルソン氏によると、レイン家の弁護団は州検事らと協議をおこなっていて、規制の可能性を探っているとのこと。

テキサス州司法長官はMetaのチャットボットが精神科医を装った件で調査を開始していますし、ミズーリ州のジョシュ・ホーリー上院議員もMetaのチャットボットが子どもと性的な会話をしていたとする報道を受け、調査を進めています。

一方、OpenAIのグレッグ・ブロックマン社長らテック業界幹部は規制強化に反発し、「Lead The Future」という政治行動委員会を立ち上げてAI規制の撤廃を働きかけています。

今後への影響

AIブームを巻き起こし、AIチャットボット分野を席巻しているOpenAIに対するレイン家の訴訟は、前例のないケースです。この訴訟の結果は、その結果は今後数十年にわたりAI安全の法的・規制的枠組みに大きな影響を与えると見られています。