「大脱出3」1話＆2話配信開始 96人の“偽者クロちゃん”大量発生イベントも決定
【モデルプレス＝2025/09/03】「水曜日のダウンタウン」藤井健太郎氏×クロちゃん×お馴染みの芸人たちによるヒットコンテンツの第3弾「大脱出3」の1話・2話が、DMMの総合動画配信サービス・DMM TVにて9月3日23時より配信された。
【写真】クロちゃんの元恋人、イケメンと個室サウナで密着
芸人が追い込まれる過酷な環境と地上波では絶対にOAすることのできない過激な内容で、DMM TVにて配信されてから瞬く間にヒットを記録した「大脱出」。その最新シーズンである「大脱出3」の1話・2話が配信された。今回クロちゃんは、一面何もない壁のど真ん中に埋め込まれている様子。衝撃的な場所に「どうやってこんなところに埋めたの！？」と嘆く。周囲には何も見当たらず、大きくヒビが入った壁が不穏さを増している。壁に埋められたクロちゃんの置かれた状況を踏まえても、「おしり出てない！？」という発言の謎は深まるばかりだ。
一方、お馴染みの芸人たちは各部屋に2人ずつ分けられて連れて来られた模様。森田哲矢（さらば青春の光）＆東ブクロ（さらば青春の光）は、なにやら夏の残り香を感じるお祭り屋台のような部屋。みなみかわ＆高野正成（きしたかの）は、暗視カメラで写される雑多にモノが散らばった部屋。井口浩之（ウエストランド）＆お見送り芸人しんいちは、盛り上げグッズが置かれたカラオケボックスを思わせる部屋。みちお（トム・ブラウン）＆岡野陽一は、白い壁に「ひらがなパネル」がずらっと並ぶ部屋。バリエーション豊かな4部屋の中で、共通するのは芸人たちが絶望しているということ。各部屋で何が行われるのか？「なんでこんなことすんねん！？」という発言を引き出す過酷さとは？
DMM TVでは、1話・2話を配信中。また、DMM TV公式YouTubeでは1話を無料公開。「これで最後にしてね？」と壁に埋まっているクロちゃんのインパクト溢れるキービジュアル、クロちゃんやお馴染みの芸人たちが苦悩して絶望する様子が垣間見られる2種類の予告編も解禁している。
最新シーズンの配信開始を記念し、9月7日に渋谷でのイベント「『大脱出3』配信記念！偽者クロちゃん“クローンちゃん”大量発生！“残暑からの「大脱出」だしんよ〜”」の開催が決定。96人の偽者クロちゃん、すなわち“クローンちゃん”が渋谷に大量発生。「大脱出3」のTシャツを身に着け、街を徘徊する“クローンちゃん”を撮影した写真をSNSで投稿し、SHIBUYA109店頭イベントスペースに設置された報告所で投稿画面を提示すると、オリジナル“96ウーロン茶”がもらえるキャンペーンを実施。また、当日は“残暑からの「大脱出」”としてうちわの無料配布も予定されている。（modelpress編集部）
◆「大脱出3」DMM TVにて配信開始 1話は無料公開
◆96人の偽者クロちゃん“クローンちゃん”、渋谷に大量発生
