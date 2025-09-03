使いやすさ1000点あげたい！【ワークマン】毎日頼れる♡「ショルダーバッグ」

毎日使うバッグは、デザインだけではなく機能性も重視したいところ。そこでおすすめしたいのが、2WAYや撥水など機能性に富んだ【ワークマン】のショルダーバッグ。収納力にも期待でき、大人コーデの相棒になりそう。きれいめにもカジュアルにもマッチしやすいシックな色展開なので、バッグを探している大人女性は必見です。

リュックとしても使える！ 便利な2WAYバッグ

【ワークマン】「リュックに変身ショルダーバッグ」\1,900（税込）

シーンや着こなしに合わせて使い分けができる2WAY仕様のバッグ。ショルダーバッグの底にあるファスナーを開ければ、リュックに変えられる優れものです。ショルダーバッグとリュックでカラーが異なるのもポイント。大人女性も使いやすいブラックとオリーブのシックな色味で、幅広いスタイルになじみやすいはず。

荷物の出し入れがしやすい！ ショルダーバッグ

【ワークマン】「たためて自立する撥水クロスボディーショルダーバッグ」\2,900（税込）

身体にフィットするような台形のフォルムが特徴のショルダーバッグ。開口部が大きく開き、ペットボトルを固定できるボトルストッカー付きなのも特徴です。「自立するのにたためて薄くなる」（公式サイトより）とのことで、旅行にもおすすめ。撥水機能が付いているため、急な雨やアウトドアシーンでも安心して使える予感です。ブラック・チャコールグレーのシックなモノトーンカラーと、レッド・グレージュの上品な色味が揃っています。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M