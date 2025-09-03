ハプニングは突然に……！ YouTubeチャンネル「花摘みの日常」では、キャットホイールで遊ぶ元気な猫たちの様子が配信され、動画のコメント欄には「こんなの初めて見た」「身体能力がすごい！」の声が続出しました。

ホイールに飛び込んだ茶色の猫が…

注目を集めたのは「【キャットホイール】勢い余って大回転してしまった猫【ベンガル】」という動画。キャットホイールの中を、ベンガルの白猫と茶色の猫が仲良く走っているシーンから動画は始まります。

途中、白猫が「ちょっと休憩するニャ〜」とホイールから降り、茶色の猫が1匹で走り始めました。すると、戻ってきた白猫が「全速力でいくニャ！」と猛ダッシュ。活発な白猫とマイペースな茶色の猫は、お互いのペースに合わせて走ったり休んだり、楽しそうな様子を見せてくれます。

やがてハプニングが発生。白猫の全力疾走に合わせてホイールに飛び込んだ茶色の猫が、スピードについていけず、なんとぐるんぐるんと2回転してしまったのです。「びっくりしたニャ！」と少し驚いた様子を見せながらも、すぐにまた2匹で走り出す姿がとてもほほ笑ましいですね。

最後は「やっぱり一緒が楽しいニャ」とでも言うように、2匹は再び仲良くホイールを走り続け……という展開です。

コメント欄には、「かわいい！」「これ何度も見ちゃいます（笑）」「キャットホイールに入るのがめっちゃうまい！」「全力疾走する姿がチーターみたい」「思ってた以上に大回転してたww」「こんなに上手にホイールで遊べる猫たちを初めて見ました」「すごい楽しそうですね！」「大爆笑してしまいました。かわいい」「見ていて癒やされる」などの声が多数寄せられています。元気いっぱいで仲良しな猫たちの、かわいらしくも身体能力抜群の姿をチェックしてみてください。