ありえないほど大量＆最凶！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ストリート・ゾンビ」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「ハロウィーン・ホラー・ナイト」に、最凶のゾンビたちがパークをさまよう『ストリート・ゾンビ』が2025年も登場します！
2025年は「ありえないほど大量&最凶、超超超超狂暴化」したゾンビの群れがゲストに襲いかかります。
絶望のストリートで大絶叫し、すべてを解き放つ超解放の瞬間を体験できるイベントを紹介します☆
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ストリート・ゾンビ」
開催期間：2025年9月3日から
開催場所：ハリウッド大通り
無法地帯と化したパークのストリートに、ありえないほどの大量かつ最凶のゾンビたちがうごめく『ストリート・ゾンビ』。
2025年のゾンビは、想像を絶する獰猛さで「超超超超狂暴化」しており、もはや治安部隊すら戦闘不能になるほどの凶悪さでゲストに襲いかかります。
次々と襲いくるゾンビから逃げ切った矢先、目の前で犠牲者たちの血しぶきが飛び散るなど、発狂寸前の絶望的なシーンが連続。
ゲストは地獄と化したストリートで絶叫しまくる、超解放の瞬間を味わうことができます 。
イベントが始まると、大量のゾンビがパーク内に出現。
その後、治安部隊「レグルスプライド」が登場しますが、凶暴化したゾンビたちの前では歯が立ちません。
ゾンビたちは最終地点に合流し、ゲストに襲い掛かる圧巻の光景が繰り広げられます。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催される、「ストリート・ゾンビ」の紹介でした。
